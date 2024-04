Sale a subasta la guitarra con la que John Lennon tocó en "Help!", de The Beatles

El mundo de las subastas jamás dejará de sorprendernos. Si hace unos días nos enterábamos de la existencia de unas joyas de la reina consorte Victoria Eugenia y Madrid era testigo de cómo se buscaba comprador para el Bugatti Veyron de "Transformers", la actualidad nos devuelve a The Beatles, como siempre, en el centro de este tipo de ventas. La semana pasada conocíamos que se había dado luz verde a la subasta de varios objetos míticos relacionados con la banda, siendo el más icónico el autobús psicodélico de Paul McCartney, pero esas no serían todas las sorpresas del lote, que incluye recuerdos de otros cantantes, tan distantes como el mismísimo rapero Tupac Shakur.

Según se ha conocido en las últimas horas, también saldrá a subasta la guitarra que John Lennon utilizó para grabar "You’ve Got to Hide Your Love Away!" en la película "Help!", uno de los éxitos más reconocidos de la banda y una de sus primeras incursiones en lo más alto de las listas de éxitos y taquilla. La guitarra, una Hootenanny acústica de 12 cuerdas, también fue utilizada por la banda para la grabación oficial de "Norwegian Wood", en esta ocasión a las manos de George Harrison. Según Darren Julien, responsable de la subasta, "a los dueños se les había olvidado que la tenían entre sus posesiones".

De John Lennon a Tina Turner

En 2015, Julien's Auctions vendió otra guitarra de Lennon: una guitarra acústica Gibson J-160E que le habían robado y que había sido comprado así, sin saberlo, por un músico a finales de los años sesenta. Alcanzó un precio de 2.41 millones de dólares. La guitarra recién descubierta tiene una estimación de venta de entre 600.000 y 800.000 euros, pero Julien argumenta que podría venderse por algo más que la Gibson, ya que es "históricamente más significativa". La empresa también vendió con anterioridad un set de batería usado por Ringo Starr por 2.2 millones de dólares, así como una copia del Álbum Blanco de su propiedad.

Además de los recuerdos de The Beatles, los fans podrán pujar por una guitarra tocada por Adam Clayton en la reciente residencia de conciertos de U2 en Las Vegas (en el impresionante Sphere), junto con su atuendo de escenario; zapatillas Onitsuka Tiger usadas por Freddie Mercury; un conjunto de Versace usado por Tina Turner en su gira "Wildest Dreams"; una chaqueta usada por Michael Jackson en 1984 durante la gira "Victory" con los hermanos Jackson; una gorra usada por Angus Young de AC/DC en el escenario; una chaqueta usada por Joan Jett en el video musical de "Dirty Deeds"; y una guitarra tocada por Mick Mars de Mötley Crüe, adornada con "Girls Girls Girls" en la parte posterior.