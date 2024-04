Los secretos detrás de las canciones de Los Beatles

Los Beatles nacieron gracias a que Paul McCartney y John Lennon se conocieran en una fiesta en 1957 cuando ambos eran adolescentes. McCartney empezó a formar parte de la banda de Lennon: "The Quarry Men" ese mismo año y poco después Paul invitaría a su amigo George Harrison a que se uniera a ellos como guitarrista. La agrupación cambiaron su nombre a "Johnny and the Moondogs" ("Johnny y los perros lunares"), pero después de una charla entre Stuart Sutcliffe, el entonces bajista de la banda, y Lennon, decidieron llamarse "The Beatles" ("Los Escarabajos") inspirados por la banda "The Crickets" ("Los Grillos").

Ringo Starr se unió a la banda en 1962 y en 1963 debutaron con su disco "Please Please Me". A partir de ahí, con 13 álbumes más y 48 premios ganados, hicieron historia.

Los secretos detrás de sus canciones

"Hey Jude!"

La canción fue lanzada en 1968 y con una duración de más de siete minutos se catalogó como la canción más larga (en ese tiempo) de alcanzar el "Top 10 de las listas británicas de sencillos". El tema al principio no se titulaba "Hey Jude!" sino "Hey Jules" y se trataba de algo que Paul McCartney escribió para el hijo de John Lennon, Julian, después de que sus padres se separaran. McCartney declaró que decidió cambiar Jules por Jude porque sonaba mejor.

Julian Lennon no supo que la canción se escribió para él hasta veinte años después, añadiendo que Paul y él pasaban mucho tiempo juntos en su niñez.

"Lucy in the Sky with Diamonds"

Pertenece al octavo disco de la banda: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". En seguida, la gente pensó que no era una casualidad que al juntar las iniciales de la canción apareciera el nombre de una droga: LSD, pues era famosa en la época.

Pero, en este caso el hijo de Lennon, Julian, también tuvo que ver con el nombre. Lucy se trata de Lucy O'Donnel, una compañera de clase del niño a quien este había dibujado rodeada de estrellas, describiendo la imagen a su padre como: Lucy en el cielo con diamantes. Así lo aseguró McCartney en una entrevista, pero aún así la droga comenzó a apodarse como "Lucy" en su honor y la BBC llegó a prohibir que se transmitiera el tema.

"Don't Let Me Down"

Esta canción fue compuesta por Lennon en 1969, en ella escuchamos al músico cantando con desesperación. Esto se debe al significado del tema, pues admitió que estaba cantando sobre Yoko Ono y la situación del deterioro de la banda por, entre otras cosas, esta relación. A la vez le dedica versos tan bonitos como "Nadie me ha querido como ella lo hace" o "Estoy enamorado por primera vez".

McCartney dio su opinión sobre el tema, diciendo que "era un grito de socorro", como si le hubiera dicho a Yoko: "Me desmarco realmente de los demás esta vez, dejo mi vulnerabilidad al desnudo, así que no me decepciones".

"Martha My Dear"

Cuando escuchas esta canción, publicada en 1968, con letras como "tú y yo estamos destinados a ser el uno para el otro" mientras también la llama "silly girl (chica tonta)" piensas que tiene un contraste curioso. Y es que, con frases como "acuérdate de mi" y "no me olvides" McCartney aseguró que la compuso para su can de raza bobtail con el mismo nombre.

"Todo el mundo piensa que es una canción sobre una chica llamada Martha, es realmente sobre mi perra, y nuestra relación es platónica, créanme", aseguró.

"Let It Be"

"Let It Be" fue la canción que dio nombre al álbum de 1970 que en principio se iba a llamar "Get Back" por otro de sus temas. En esta se habla de la "Madre María", que "en mis horas de oscuridad ella está de pies delante de mi, diciendo palabras de sabiduría: déjalo ser (let it be)." Es un himno a la esperanza, a la aceptación de las situaciones tal y como son.

McCartney la escribió después de un sueño que tuvo mientras grababan el disco. En este aparecía su madre, quien murió cuando él tenía 14 años, y volvió para hablar con él. Dentro del sueño esta le decía: "Todo va a estar bien, déjalo ser (let it be)".