El Teatro Español recupera este viernes la voz de Carmen Kurtz con el estreno de 'El desconocido'

El Teatro Español se prepara para acoger del 14 de noviembre al 23 de diciembre la representación de 'El desconocido', obra de Carmen Kurtz, con una versión dirigida por Laura Garmo y adaptada por Yolanda Pallín a partir de la novela homónima ganadora del Premio Planeta en 1956.

Tal y como ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, esta representación no solo recupera a una de las autoras más influyentes de los años cincuenta en España, sino que pone el foco en la confianza, el perdón y la necesidad de volver a mirarnos con un relato que confirma la vigencia de esta obra en pleno 2025.

En 'El desconocido', Carmen Kurtz narra el reencuentro de un matrimonio tras doce años de separación cuando el marido, soldado de la división azul, regresa tras un cautiverio de doce años en los campos de concentración soviéticos. En ese terreno incierto --entre lo que se recuerda y lo que el tiempo transforma--, la obra construye un mapa emocional donde lo que no se dice pesa tanto como las palabras que se pronuncian.

La dirección de Laura Garmo encuentra en Ángela Boix (Dominica) y Toni Agustí (Antonio) a los dos intérpretes protagonistas, que convierten el reencuentro en un duelo de miradas y matices. Sobre el escenario, también estarán Elena González (madre/médica), Mariano Llorente (padre/Florencio), Víctor Antona (Germán) y Paco Flores (Enrique/dependiente). Completan el equipo creativo Blanca Añón en la escenografía, Mónica Teijeiro en el vestuario, Pilar Valdelvira en la iluminación y Benigno Moreno en el sonido y la música original.

'El desconocido' es una producción del Teatro Español que podrá verse en la Sala pequeña - Margarita Xirgu. La función accesible tendrá lugar el viernes, 12 de diciembre, e incluirá audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y sobretitulado para personas sordas. Para una correcta visibilidad, se recomienda adquirir entradas a partir de la fila 5.