Las férreas reglas del sistema

Escrita en 1950, poco después de La lección, Jacques o la sumisión está considerada como una de las obras más importantes de Ionesco, a pesar de lo poco conocida que es en nuestro país. De hecho, el autor rumano-francés escribió una continuación, titulada El porvenir está en los huevos, que permitió seguir los pasos de su inclasificable protagonista en sus desconcertantes relaciones familiares y amorosas. Las dos obras llegan ahora juntas al Teatro Español en una versión firmada y dirigida por Francisco Negro que se estrenó en 2020 en el Teatro Principal de Burgos.

La primera parte cuenta la historia de un joven llamado Jacques (traducido en ocasiones al español como Jacobo) que no encuentra acomodo en el mundo que le ha tocado vivir y se dedica, prácticamente, a ver pasar la vida sin intervenir demasiado en ella. Sus padres y abuelos le insisten en la conveniencia de casarse y formar una familia. Jacques accede a dar el paso siempre y cuando sea con la mujer más fea del mundo, pensando que así podrá escabullirse del casamiento. Pero no cuenta con que su familia, que simboliza en realidad el poder dominante y sus rígidas normas para que todo siga siendo como es, terminará encontrando lo que pide: una mujer con tres narices, llamada Roberta, que acabará convertida en su esposa.

En 1951, Ionesco escribe El porvenir está en los huevos para extender la claudicación de su protagonista: Jacques no solo ha terminado formando parte del sistema, sino que se convierte, junto a Roberta, en uno de los principales “productores” dentro de él, incubando ingentes cantidades de huevos destinados a convertirse en los ciudadanos del futuro.

Para Negro, las dos obras contienen “una burla del conservadurismo, de la manipulación que ejerce el poder y del desastre ético que nos rodea”. En efecto, siendo como fue uno de los máximos representantes del Teatro del Absurdo, Ionesco es quizá uno de los autores dentro de esta corriente que mejor permite llegar al lector, y por tanto al espectador, al fondo conceptual de sus textos, tal y como reconoce también Negro: “Ionesco es a veces insoportable de escuchar, sin duda difícil de agradar al gran público, pero nunca difícil de entender. Sus metáforas son nítidas y valientes, no se muerde la lengua. Ante una sociedad mundial que se ve atacada por populismos e ideologías reaccionarias, suena con voz disconforme e hiriente. Nos propone ser insumisos, rebelarnos, para no renunciar a nuestros principios, para no caer en la sumisión”. Junto al propio Negro, Felipe Santiago, Mayte Bona, Santiago Nogués, Mamen Godoy y Carolina Bona forman el elenco en este montaje producido por Morfeo Teatro.