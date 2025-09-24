Angélica Liddell, Premio Nacional de Teatro 2025

Angélica Liddell ha obtenido hoy el Premio Nacional de Teatro correspondiente a 2025, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado la repercusión de su obra “Dämon. El funeral de Bergman”, “que sintetiza una forma de trabajar crítica, que no hace concesiones e invita a la reflexión y el debate”. Y añade: “Con esta pieza se convirtió en 2024 en la primera artista española en inaugurar el prestigioso Festival de Avignon, donde ha sido programada en numerosas ocasiones”.

El fallo de este premio pone en valor, asimismo, que “la artista ha mostrado además otras creaciones como ‘Vudú (3318) Blixen’ y ‘Terebrante’, con las que ha consolidado una carrera como dramaturga, directora e intérprete definida por un lenguaje de enorme riesgo y calidad, que la ha confirmado como un referente dentro y fuera de España para la creación escénica contemporánea”.

La lucha contra el puritanismo vuelve a ser una de las obsesiones de Angélica Liddell AL

El Premio Nacional de Teatro se concede como recompensa y reconocimiento a la labor de una persona o entidad en el ámbito teatral, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2024. También pueden otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.

Angélica Liddell es el nombre artístico de Catalina Angélica González Cano (Figueras, 1966), dramaturga, directora y actriz y una de las creadoras contemporáneas más influyentes en la escena internacional. Licenciada en Psicología y Arte Dramático, inicia su trayectoria dramatúrgica en 1988 con la obra “Greta quiere suicidarse”, por la que recibe el Premio Ciudad de Alcorcón. Durante sus inicios escribe también “La condesa y la importancia de las matemáticas” (1990), “El jardín de las Mandrágoras” (1991), “La cuarta rosa” (1992) y “Leda” (1993), que crea en el marco de un taller del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE), unidad del INAEM que estuvo en funcionamiento entre los años 1984 y 1994.

En 1993 inicia una nueva etapa artística con la compañía Atra Bilis Teatro, que funda junto a Gumersindo Puche, y con la que ha montado exitosos espectáculos con los que ha girado por los principales festivales y escenarios del mundo, como el Festival de Aviñón –estrenó su última obra en la Corte de Honor del Palacio de los Papas-, el Wiener Festwochen y el Teatro del Odeón de París. Entre sus obras se encuentran títulos como “La falsa suicida” (2000), “El matrimonio Palavrakis” (2001), “Once Upon a Time in West Asphixia” (2002), “Hysteria Passio” (2003), “Y cómo no se pudrió Blancanieves” (2005), “El año de Ricardo” (2005), “Boxeo para células y planetas” (2006), “Perro muerto en tintorería: los fuertes” (2007) –estrenada en el Centro Dramático Nacional-, “Anfaegtelse” (2008), “La casa de la fuerza” (2009), “Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d’alphabétisation” (2011), “Ping Pang Qiu” (2012), “Todo el cielo sobre la tierra (el síndrome de Wendy)” (2013) ”Gloria in excelsis” (2014), “Tandy” (2014), “You are my destiny (Lo stupro di Lucrezia)” (2014), "Primera carta de San Pablo a los corintios" (2015), "Esta breve tragedia de la carne" (2015), "¿Qué haré yo con esta espada?" (2016), "El Decameron" (2016), "Génesis 6, 6-7" (2017), “Una costilla sobre la mesa: madre” (2019), “Una costilla sobre la mesa: padre” (2019) y “Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte” (2021).

Y en la actualidad se encuentra girando con sus obras “Terebrante” (2021), “Vudú (3318) Blixen” (2023) y “DÄMON. El funeral de Bergman”.

Los textos de Liddell han sido traducidos al portugués, alemán y francés, entre otros idiomas, y ha recibido numerosos galardones como el Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América 2003 por “La pasión anotada de Nubila Wahlheim”, el Premio SGAE de Teatro 2004 por “Mi relación con la comida”, el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio 2005 por su trayectoria, el Premio Notodo del Público al Mejor espectáculo de 2007 por “Perro muerto en la tintorería: los fuertes”, el accésit del Premio Lope de Vega 2007 por “Belgrado”, el Premio Valle-Inclán 2008 por “El año de Ricardo”, el Premio Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2011, el Premio Nacional de Literatura Dramática 2012 por “La casa de la fuerza” y el León de Plata de la Bienal de Venecia de Teatro como reconocimiento a toda su obra. Además, en 2017 fue nombrada Chevalier de las Artes y las Letras de Francia, una de las máximas distinciones del país galo.