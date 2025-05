Crítica de 'La alojería': Teatro de jóvenes para jóvenes ★★★☆☆

Dramaturgia: JCNTC a partir de textos de Agustín Moreto, María de Zayas, Lope de Vega... Dirección: Cristina Marín-Miró. Reparto: Cristina García, Ania Hernández, Pascual Laborda... Teatro de la Comedia, Madrid. Hasta el 18 de mayo.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico supera con buena nota en este montaje el complicado reto de acercar el teatro del Siglo de Oro a los estudiantes. Cierto es que el exceso de didacticismo, y aquí lo hay, va siempre en contra de la consistencia puramente artística que pueda atesorar cualquier obra; pero no hay que olvidar que ‘La alojería’ nace como un proyecto pedagógico, y como tal, por tanto, debe ser valorado.

‘El poder de la amistad’, de Agustín de Moreto, y ‘La traición en la amistad’, de María de Zayas, son los textos fundamentales -enriquecidos con algunos otros de Lope o de Quevedo, por ejemplo- que nutren esta función creada, interpretada y dirigida por miembros de la actual promoción de la Joven Compañía. Pero el propósito de la dramaturgia no consiste en hilvanar con mayor o menor pericia distintos poemas, fragmentos de comedias o motivos propios del Siglo de Oro para ponerlos en valor. Pasando por alto algunas aclaraciones más propias de una lección escolar que de un espectáculo (qué es una loa, qué es un corral de comedias, etc.), lo que en verdad sostiene dramáticamente esta propuesta es el bonito análisis en clave teatral que sus artífices hacen del amor y, sobre todo, de la amistad. Un acertado análisis que no por ser contemporáneo resulta menos plausible para un montaje de la Compañía Nacional, ya que hunde sus raíces de manera evidente en la literatura áurea y está planteado en el plano intelectual como una lógica evolución de la misma, y no en oposición a ella.

Por ese motivo, por esa contemporaneidad que rige la propuesta, hubiera estado justificado -y hubiera sido deseable- versionar más en el primer acto un texto que está plagado de pronombres enclíticos, arcaísmos y construcciones en desuso, y que está interpretado, además, en un código próximo a la farsa que no viene mucho a cuento y no casa bien con el resto de la función.