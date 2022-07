Albacete presenta su «megaferia» con figuras y revelaciones

La empresa UTE Casas-Amador ha presentado en una gran gala en el Teatro Circo de Albacete los carteles de la próxima feria de septiembre. Un ciclo que regresa a sus fechas y estructura habitual tras la pandemia y que se desarrollará del 8 al 18 de septiembre.

En concreto, siete corridas de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y una sin picadores -fuera de abono- conforman una rematada feria que vuelve a colocar a la plaza de toros de Albacete como un coso de referencia en el panorama taurino.

En este serial figuran, además de hierros como Fuente Ymbro, Samuel Flores o Victorino Martín, dividas más del gusto de los toreros, como Garcigrande, Daniel Ruiz o Juan Pedro Domecq, siendo Sergio Serrano el único diestro que finalmente repita actuación, el día 16 con Diego Ventura y Talavante para liidar toros de Jandilla y Vegahermosoa, y el día 17 para, mano a mano con Rubén Pinar, vérselas de nuevo con ganado de Victorino Martín.

Las combinaciones son estas:

– Martes, 6 de septiembre: Desencajonada

– Jueves, 8 de septiembre: Toros de El Montecillo para Andrés Palacios, Miguel Tendero y Diego Carretero

– Viernes, 9 de septiembre: Novillada de Los Chospes para Cristian Pérez, Alejandro Peñaranda y Lalo de María

– Sábado, 10 de septiembre: Toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, Juan Leal y Álvaro Lorenzo

– Domingo, 11 de septiembre: Toros de Fermín Bohórquez Lea Vicens, Juan Manuel Munera y Guillermo Hermoso de Mendoza

– Lunes, 12 de septiembre: Novillos de Montealto para Víctor Hernández, José Fernando Molina y Álvaro Alarcón

– Martes, 13 de septiembre: Toros de Victoriano del Río y Juan Pedro Domecq para David Fandila ‘El Fandi’, José María Manzanares y Cayetano

– Miércoles, 14 de septiembre: Toros de Samuel Flores y Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Paco Ureña y Ángel Téllez.

– Jueves, 15 de septiembre: Toros de Daniel Ruiz para Julián López ‘El Juli’, Roca Rey y José Fernando Molina, que toma la alternativa

– Viernes, 16 de septiembre: Toros de Los Espartales, para rejones, y Jandilla, para la lidia a pie, para Diego Ventura, Alejandro Talavante y Sergio Serrano.

– Sábado, 17 de septiembre: Toros de Victorino Martín para Rubén Pinar y Sergio Serrano, mano a mano

– Domingo, 18 de septiembre: Novillada sin picadores fuera de abono. Erales de Sagrario Moreno para Mario Honrubia (E.T. de Albacete), Antonio Marcos (E.T. de Albacete), Nek Romero (E.T. de Valencia), Aaron Rull (E.T. Castellón), Samuel Navalón (E.T. de Albacete) y Gonçalo Alves (E.T. Vilafranca de Xira).

Para Manuel Amador, este ciclo, en el que están todas las principales figuras, es “una feria de máxima categoría que se debe presentar como se merece. Esta gala es el comienzo de nuevas ilusiones, un ferión”.

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, destacó la espectacularidad de la gala de presentación y calificó del abono de la ciduad como “una feria a lo grande”, en tanro que el concejal de asuntos taurinos, Vicente Casañ, Vicente Casañ, sostuvo que “los carteles de esta feria son los mejores en décadas”.