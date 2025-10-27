Así mantiene viva la tauromaquia en televisión una plataforma privada en pleno noviembre

En pleno noviembre, cuando muchos piensan que la temporada taurina ya ha dicho todo, una plataforma privada irrumpe con fuerza para demostrar que el toro sigue muy vivo. Toros en España Play, nacida hace menos de un año, se ha consolidado con una propuesta fresca y directa, dirigida a quienes no solo ven toros, sino que los viven intensamente. Y para cerrar el año, anuncia cuatro retransmisiones que prometen emociones fuertes, verdad sin aditivos y mucho riesgo.

Lo que comenzó como una aventura digital "creada por aficionados para aficionados", se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para quienes siguen el festejo popular. Ahora, con un calendario compacto pero contundente, Toros en España Play lanza su ofensiva de noviembre, arrancando con la gran final de la liga All-Star de recortadores con anillas. Será en Castellón, el 1 de noviembre, y con doce vacas de siete ganaderías de primera línea. Una cita para los que saben que el arte del recorte exige tanto técnica como temple.

Pero esto no termina ahí. Al día siguiente, el domingo 2 de noviembre, se disputará nada menos que la final del Campeonato de España de Recortadores. También en la plaza de Castellón, aunque esta vez bajo la organización de Toro Duero. Aún no se conocen las ganaderías reseñadas, pero la expectación ya está servida, porque de allí saldrá el mejor recortador del país.

Y como el otoño no es excusa para que el campo bravo descanse, el ciclo se cerrará el sábado 15 de noviembre en La Flecha (Valladolid), con la final del Campeonato de Recortes de Castilla y León. Los protagonistas serán toros de Valdefresno, una divisa que impone respeto y que garantiza emoción a raudales. Será un broche perfecto para una programación que apuesta por la autenticidad del toro en la plaza, cuando muchos solo piensan en la calle.

Este impulso no ha pasado desapercibido. La plataforma fue reconocida en la gala "Toros con el Soro", celebrada en Valencia, con el Premio a la Difusión Audiovisual, una muestra clara de que la tauromaquia también puede renovarse sin perder sus raíces. Y de que el lenguaje audiovisual, bien manejado, puede llevar la pasión del toro a nuevos públicos.

Además, Toros en España Play prepara su gran evento anual para el próximo 14 de diciembre, un encuentro exclusivo para suscriptores que promete dar mucho que hablar. Mientras tanto, el mes de noviembre será su gran escaparate. Cuatro festejos, tres fines de semana, una misma pasión: el toro como protagonista.

Programación taurina de noviembre en Toros en España Play