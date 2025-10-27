David Galván, corneado en Lima

David Galván sufrió una cornada en el muslo derecho durante su segundo turno en la corrida celebrada en la plaza de toros de Acho, en Lima. El percance tuvo lugar al entrar a matar al cuarto toro de la tarde, un ejemplar de embestida incierta y escasa transmisión, que dificultó cualquier posibilidad de lucimiento. A pesar de ello, el torero se mostró firme y dispuesto, intentando sacar partido al animal por ambos pitones.

Al ejecutar la suerte suprema, Galvánfue alcanzado y volteado, quedando herido tras dejar una estocada entera, aunque algo trasera. Posteriormente, descabelló al primer intento. Fue trasladado a la enfermería por su propio pie, entre los aplausos del público limeño, que valoró el esfuerzo del diestro en una faena marcada por las complicaciones del toro.

El parte médico firmado por el Dr. César A. Baltazar indica que la cornada afectó el tercio inferior del muslo derecho, con lesión muscular en la pata de ganso, lo que requirió reconstrucción y sutura de la rotura muscular, así como la colocación de un drenaje. Además, se le diagnosticó un politraumatismo.

En su primer toro, Galvántambién se enfrentó a un ejemplar sin opciones. A pesar de su actitud y buenas formas, la falta de entrega del astado impidió cualquier posibilidad de faena destacada. Fue silenciado tras finalizar su labor. En conjunto, la tarde para el gaditano estuvo condicionada por un lote de escaso juego.

La corrida, con toros de la ganadería de Montalvo, se saldó con un balance desigual. Mientras que Galván tuvo el lote más complicado, Fernando Adrián y Joaquín Galdós lograron salir a hombros, tras cortar tres orejas entre ambos. Adrián, que confirmaba alternativa en Lima, firmó dos faenas de intensidad y entrega, mientras que Galdósmostró solvencia y recursos.