CMM se suma a Telemadrid y À Punt para llevar la Corrida de la Hispanidad a toda España

La Corrida de la Hispanidad no solo cerrará la temporada en la plaza de toros más importante del mundo, sino que este año lo hará con una cobertura televisiva sin precedentes. Castilla-La Mancha Media se une a Telemadrid y À Punt para transmitir en directo, el próximo 12 de octubre, el festejo desde Las Ventas, llevando así la emoción del toreo a miles de espectadores en todo el país.

Este movimiento no es casual. La apuesta de las televisiones autonómicas por la tauromaquia ha ganado fuerza en los últimos tiempos, como ya ocurrió durante San Isidro, cuando Castilla-La Mancha Media ofreció más de una decena de festejos con notable éxito de audiencia. Ahora, las cámaras vuelven a colocarse al borde del ruedo para hacer historia en una fecha cargada de simbolismo.

El cartel no se queda atrás. Morante de la Puebla encabeza una terna con sabor a acontecimiento, acompañado por Fernando Robleño, que se despedirá de los ruedos en una tarde que promete ser inolvidable. Completa el cartel Sergio Rodríguez, quien confirmará la alternativa con los toros de Garcigrande, hierro habitual en las grandes citas.

La unión de estas tres cadenas no solo potencia la visibilidad del festejo, sino que reivindica el lugar de la tauromaquia en la programación pública, conectando con una audiencia fiel que demanda estas retransmisiones. Y lo hace justo cuando el debate sobre la presencia del toreo en los medios resurge con fuerza.