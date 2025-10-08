El Cid vuelve a la Maestranza y Borja Jiménez toma el relevo en Arenas tras las bajas

Octubre siempre guarda sorpresas en el calendario taurino, y este año no iba a ser la excepción. Dos sustituciones inesperadas han reconfigurado los carteles de Sevilla y Arenas de San Pedro, moviendo las piezas de un tablero que parecía cerrado. Ni José María Manzanares podrá hacer el paseíllo en la Maestranza, ni Emilio de Justo en la plaza abulense. Pero en ambos casos, las ausencias han abierto puertas a nombres que llegan con hambre de toros y de gloria.

El regreso de Manuel Jesús "El Cid" al ruedo sevillano tiene algo de poético y reivindicativo. La Empresa Pagés lo ha elegido como sustituto de Manzanares para el Festival Taurino del próximo lunes 13 de octubre, y la noticia no ha pasado desapercibida. En una Maestranza que le ha visto protagonizar tardes históricas, el torero de Salteras se medirá ahora a un cartel que completa con nombres como Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y el novillero Manuel Domínguez. Los novillos, por cierto, llevarán hierros de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández, y El Parralejo.

Mientras tanto, en Arenas de San Pedro, el hueco de Emilio de Justo —lesionado gravemente en Las Ventas durante la Feria de Otoño— será cubierto por un torero en racha: Borja Jiménez, uno de los grandes triunfadores de la temporada 2025. Las dos costillas rotas y otras dos fisuradas han obligado a De Justo a guardar reposo, pero su ausencia será bien cubierta por el sevillano, que ha salido a hombros este año en Madrid, además de firmar tardes destacadas en plazas como Bilbao, Logroño, Zamora o Guadalajara.

Borja Jiménez está dejando de ser promesa para convertirse en una sólida realidad del escalafón. Su inclusión en el cartel de Arenas no es una solución de compromiso, sino una oportunidad merecida. Compartirá cartel con César Jiménez —que reaparece por un día— y Tomás Rufo. Se lidiarán toros de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.