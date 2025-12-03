La Diputación de Ciudad Real integra al toreo en el mapa cultural de 2026

La Diputación de Ciudad Real ha decidido mantener para 2026 una línea de apoyo estable a la tauromaquia, equiparándola al resto de disciplinas culturales en su planificación presupuestaria. Se trata de una reafirmación institucional del toreo como expresión cultural plenamente integrada en la vida de la provincia.

Así lo anunció el presidente Miguel Ángel Valverde en la presentación de las cuentas públicas para el próximo año. Más allá de la estructura general del presupuesto, la inclusión de la tauromaquia en el mismo esquema de ayudas que el resto de manifestaciones culturales marca una línea de continuidad con políticas anteriores, pero también envía un mensaje claro sobre su relevancia social.

El respaldo no se limita a las corridas o novilladas. También se contempla la financiación de festejos populares, encierros y sueltas de reses, con especial atención a los municipios más pequeños, donde este tipo de eventos siguen teniendo un peso significativo en la vida local.

Además, el programa incluye el apoyo a profesionales del sector como toreros, novilleros, ganaderos y recortadores, que podrán acceder a las ayudas culturales en condiciones similares al resto de artistas y agentes culturales de la provincia.

Esta decisión consolida una visión de la cultura que no excluye por criterios ideológicos ni por presión mediática. El toreo se reconoce aquí como parte del patrimonio cultural vivo de Ciudad Real, no como una práctica ajena a las políticas públicas culturales.

Con esta medida, la Diputación refuerza una concepción inclusiva de la cultura, donde la tauromaquia sigue teniendo cabida como una de sus expresiones tradicionales más arraigadas, particularmente en el medio rural.