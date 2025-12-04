El "Libro Verde del Toro Bravo": una mirada profunda al animal que da sentido a la dehesa

El campo bravo lleva años pidiendo ser contado de otra manera. El "Libro Verde del Toro Bravo" lo hace sin adornos ni tópicos, con datos, con testimonios y con una mirada que cruza lo ecológico, lo económico y lo cultural. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha aprovechado su 120 aniversario para presentar una obra que va más allá de la épica taurina: es una herramienta de reflexión sobre el papel real del toro en el siglo XXI.

El acto, celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla, reunió a ganaderos, toreros, empresarios, políticos y periodistas. Pero lo verdaderamente importante no fue la nómina de asistentes, sino el contenido de un libro que aspira a trascender la plaza. Con artículos, entrevistas y análisis firmados por expertos en múltiples disciplinas, el "Libro Verde" pone el foco en el impacto medioambiental positivo del toro de lidia, en su función como generador de biodiversidad y en su rol como motor de la economía rural.

José Carlos Caballero ha sido el encargado de coordinar los más de 300 folios que componen esta obra coral, que incluye reflexiones como las de Sol de la Quadra-Salcedo, José Cabrera y Enrique Valero. Este último lo resumió con claridad: "No me gusta hablar de la España vaciada; prefiero decir la España de las oportunidades". Porque el toro no solo fija población en el campo: también fija ideas, memoria y cultura.

Durante el acto, Antonio Bañuelos, presidente de la Unión, fue directo: "Este libro nos permite trascender fuera de nuestro perímetro". Lo que está en juego no es solo una raza única, sino una forma de vida que se defiende desde la madrugada, con el trabajo diario de ganaderos, mayorales y vaqueros. Y este libro, lejos de ensalzar sin más, documenta, explica y contextualiza esa realidad.

El evento no evitó la emoción. Se entregó el Premio "Libro Verde del Toro Bravo" a José Luis García-Palacios por su apoyo incondicional al campo bravo, y se cerró con la lectura de un texto de García-Barbeito. Pero lo esencial ya había quedado dicho: el toro bravo necesita relato, no retórica, y este libro puede ser el punto de partida.

Con una cuidada edición, la publicación no busca complacer a los convencidos, sino ofrecer argumentos para quien quiera entender qué hay detrás del toro que embiste. Desde la genética hasta la simbología, desde la economía rural hasta la memoria colectiva, el "Libro Verde del Toro Bravo" marca un antes y un después en la forma de contar esta expresión cultural.