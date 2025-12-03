Así será la transformación del entorno de La Merced, el corazón taurino de Huelva

El entorno de la Plaza de Toros de La Merced, uno de los espacios más reconocibles de Huelva, por fin será rehabilitado en 2026. Después de años con aceras rotas, parches improvisados y un deterioro que hablaba por sí solo, el Ayuntamiento ha decidido actuar sobre los 1.476 metros cuadrados que rodean el acceso principal del coso.

No es solo una obra de mantenimiento. Se trata de recuperar un lugar clave para la ciudad, especialmente para quienes entienden que la tauromaquia no es una reliquia, sino una expresión cultural viva. El proyecto contempla una intervención integral sobre una superficie de titularidad privada pero de uso público, con una urbanización completa de un área peatonal que conecta varias calles clave del centro onubense.

La zona afectada está situada entre la avenida Cristóbal Colón, la calle Ayamonte, la calle Guadalcanal y la propia fachada quebrada de la plaza. En palabras menos técnicas: el corazón urbano que late cada vez que Huelva se viste de luces. Y también el que más ha sufrido la falta de atención municipal durante años.

La Junta de Gobierno local ha aprobado el convenio con los propietarios del entorno, lo que permitirá el uso temporal de la parcela para poder ejecutar las obras. Además, se ha comprometido a consignar en los presupuestos de 2026 la partida necesaria para llevar a cabo la actuación. Es decir, no es una promesa al aire: hay calendario y hay financiación prevista.

La plaza de La Merced no es solo un recinto taurino. Es un símbolo de identidad para muchos onubenses, un punto de encuentro, un lugar con memoria. Por eso, el abandono de su entorno no era solo una cuestión estética: era una herida abierta en el paisaje de la ciudad. Con esta intervención, se pretende no solo pavimentar, sino dignificar.

Ahora, con la vista puesta en 2026, queda esperar que el proyecto no se quede en el papel. Porque si algo ha demostrado este espacio es que merece algo más que parches. La Merced necesita una puesta al día que esté a la altura de su historia. Y parece que, al fin, ese momento ha llegado.