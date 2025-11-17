La Federación Taurina Valenciana premia a Rufo como triunfador de la temporada en Valencia

Tras la reunión y deliberación de su jurado, la Federación Taurina Valenciana que preside Ximo Ródenas, decidió conceder su premio al matador más destacado de la temporada en plazas de la provincia de Valencia a Tomás Rufo, que superó en la votación final a Roca Rey y Román.

Como mejor novillero se tuvo a Juan Alberto Torrijos, decisión que necesitó el voto de calidad del presidente de la FTV al haber quedado empatado a votos con Aarón Palacio.

Diego Ventura, por unanimidad, fue tenido como mejor rejoneador, al igual que sucedió con Francisco Ponz “El Puchano”, premiado como mejor subalterno, y La Quinta, distinguida como mejor ganadería.

El premio para el alumno más aventajado de la escuela taurina de Valencia fue para Israel Guirao mientras que el premio Miguel Lázaro a la entidad o persona destacada por su dedicación a la tauromaquia se concedió a Toni Gázquez, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación.

Hubo, además, reconocimientos a la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid por su apoyo tras la DANA, y a Juan Manuel Galeano, mozo de espadas de Pablo Hermoso de Mendoza y todos los que vinieron con él también por su generosa colaboración con los damnificados en el desastre de octubre pasado. Y asímismo a Enrique Ponce y Pablo Hermoso de Mendoza por sus respectivas trayectorias.