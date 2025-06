Morante planea un festival histórico en Las Ventas para homenajear a Antoñete

Aunque la Feria de San Isidro haya bajado el telón, Madrid no ha dicho su última palabra esta temporada. Y es que la Monumental de Las Ventas podría vivir un cierre inédito en octubre con un festival muy especial. Morante de la Puebla, que ha hecho historia en el abono de 2025, trabaja ya en la organización de un festival taurino en homenaje a Antonio Chenel “Antoñete”, figura icónica del toreo y santo y seña de la plaza más importante del mundo.

El proyecto, adelantado en una entrevista concedida por el diestro sevillano al diaro ABC, ya cuenta con el visto bueno de la Comunidad de Madrid y de la empresa gestora de la plaza, busca recuperar el espíritu más íntimo y emotivo de los festivales de antaño. Y Morante, que ha demostrado en más de una ocasión su compromiso con la tauromaquia más allá de los ruedos, no ha dejado ningún detalle al azar. La idea es clara: un cartel compuesto por toreros retirados, pero con especial relación con el maestro Chenel. “Quiero algo diferente. Que sean toreros importantes —que lleven tiempo sin torear— y que la gente quiera ver”, ha explicado el torero sevillano en la citada entrevista.

Nombres no faltan. Suenan con fuerza figuras como Joselito, El Juli, César Rincón o Curro Vázquez, aunque no todos han aceptado la propuesta. Entre los que sí estarían dispuestos, figura ya con fuerza Uceda Leal, reciente triunfador en San Isidro y amigo personal de Morante, quien ha confesado que, de no cerrar una terna completa de toreros retirados, completaría el cartel con jóvenes que representen el presente y futuro del toreo.

Este posible festival se enmarca en una recta final de temporada que en Madrid aún guarda fechas clave. Antes, Las Ventas acogerá la Corrida In Memoriam a Victorino Martín y otras citas relevantes, como la corrida del tradicional Día de la Paloma (15 de agosto), y la feria de Otoño. Pero sería el festival de octubre el broche más simbólico, no solo para el curso taurino, sino para reivindicar una figura irrepetible como fue la de Antoñete.

Antoñete aguarda, pitillo en mano, pegado a tablas en Las Ventas larazon

Y hay más. Morante no solo quiere rendir tributo con el capote y la espada. El torero ha anunciado que trabaja en un proyecto para levantar un monumento a Chenel junto a la plaza de toros. “Echo de menos un monumento a Chenel en los alrededores de la plaza. Es una de mis ilusiones, y no quiero que se me escape”, confesabo. De hecho, ya se ha encargado una maqueta: “Es muy él, con el pitillo en la mano”.

Morante de la Puebla ha asumido el papel de guardián de la memoria taurina. En una época donde el presente lo absorbe todo, su empeño por rescatar la figura de Antoñete, en cuerpo y alma, devuelve a la afición una forma de sentir el toreo que no puede ni debe desaparecer.