Olga Casado: «Los triunfos, como las dificultades, son pasajeros»

Ahora Olga afronta un nuevo reto: su debut con picadores en Olivenza. Con un carácter firme y una determinación inquebrantable, la joven novillera habla sobre sus inicios, sus referentes y sus sueños en una profesión en la que quiere dejar huella. A sus 22 años, Olga Casado se ha convertido en uno de los nombres más prometedores del escalafón novilleril. Tras su arrollador paso por el festival a beneficio de las víctimas de la DANA en Valencia, celebrado el pasado diciembre en el Palacio Vistalegre , donde se ganó el respeto de la afición y la expectación del mundo taurino al destacar delante de las más encumbradas figuras del toreo actual.Con un carácter firme y una determinación inquebrantable, la joven novillera habla sobre sus inicios, sus referentes y sus sueños en una profesión en la que quiere dejar huella.

¿Qué hace que una mujer joven, en pleno siglo XXI, quiera ser torera?

Es algo que llevo dentro desde pequeña, simplemente es algo que sientes. Siempre tuve la necesidad de estar cerca del toro. Antes, con 12 o 13 años, corría encierros en mi pueblo, hasta que empecé en la escuela taurina y toreé mi primer becerro. Ahí supe que quería dedicarme a esto. Nadie me inculcó la afición, simplemente nació en mí. Torear es lo único que me hace verdaderamente feliz.

¿Sigue corriendo encierros?

No, ahora lo veo de otra manera. Antes corría delante del toro, pero ahora mi labor es otra. Ahora debo quedarme quieta y dominar la embestida.

En Vistalegre hubo un momento en el que el novillo se le vino al cuerpo y, antes que dar el paso atrás, se asentó aún más en la arena para quedarse en el sitio. ¿Fue arrojo o decisión?

Lo recuerdo. Fue una mezcla de ambas cosas. En ese momento, yo estaba completamente entregada y sabía que no podía dejar escapar la oportunidad. La plaza estaba llena, la televisión y alternar con figuras consagradas del toreo daba aún más repercusión a la tarde. Tenía claro que debía darlo todo. Y sí, fui consciente de lo que estaba pasando, pero también sentí que ese era el camino que tenía que seguir. Me salió de manera natural.

¿Imaginó que su carrera tomaría este impulso tan rápido?

Bueno, yo decidí dedicarme al mundo del toro hace tres años, cuando debuté de luces. Desde ese momento sentí que había nacido para esto. Siempre soñé con que llegara la oportunidad, pero nunca pensé que lo haría de manera tan repentina. Uno trabaja duro y pone todo su esfuerzo, pero lo que ocurrió en Vistalegre superó cualquier expectativa. Desde aquel día, todo ha ido muy rápido, pero lo afronto con mucha ilusión y con los pies en la tierra.

Todos visualizamos el triunfo, pero ¿está preparada para los reveses?

Sí, sé que en esta profesión hay momentos duros, y todos los toreros han pasado por ellos. Yo también he vivido dificultades y sé que vendrán más. Al final, como los triunfos, son pasajeros. Pero tengo claro que siempre hay que mirar hacia adelante y seguir creciendo.

¿En qué ha cambiado después de esto?

Quizás esto ha acelerado el proceso normal, pero he intentado centrarme en mi preparación. Sé que lo del festival fue solo el primer paso en un camino largo y difícil. Quiero ser la mejor torera de la historia y, para ello, la disciplina es fundamental. He trabajado mucho durante el invierno porque quiero que el 2025 sea un año de triunfos. Quiero llegar a todo tipo de aficionados, pero especialmente conectar con los jóvenes y ser un referente para ellos.

¿Cómo quieren que la vean?

Como una mujer hecha a sí misma, alguien que con esfuerzo y sacrificio alcanza todo aquello que se propone.

Cristina Sánchez ha sido un referente en la historia del toreo femenino. ¿Habló con ella?

Sí, me felicitó y me deseó suerte. Me alegra mucho que una mujer como ella, que ha sido la mejor torera hasta ahora, me haya mostrado su apoyo. Pero mi objetivo es superarla y marcar mi propio camino en la historia del toreo.

Más allá del ruedo, ¿quién la aconseja en el plano personal?

Mi familia es mi mayor apoyo. Soy hija única y mis padres siempre han estado a mi lado, animándome a luchar por mis sueños. También tengo la suerte de contar con grandes amigos, que me impulsan y me recuerdan que mi futuro depende solo de mí.

Olivenza es su próximo paso y lo dará con un nuevo equipo.