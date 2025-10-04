El parte médico de Emilio de Justo confirma fracturas múltiples tras la cogida en Las Ventas

Tras la cogida sufrida en Las Ventas, Emilio de Justo ha dicho basta. Los exámenes médicos han confirmado lo que se temía: fractura de la sexta y séptima costilla izquierda —una de ellas con desplazamiento—, además de fisuras en la octava y novena. Un diagnóstico que pone fin a su temporada europea, justo cuando se encontraba en exultante y plenitud. El matador extremeño, que aún tuvo arrestos para regresar al ruedo y abrir por quinta vez la puerta grande de Madrid, ha firmado una de las actuaciones más heroicas del año, pero a un precio altísimo.

La imagen del torero volviendo al ruedo tras la paliza del primero de la tarde quedó grabada en la retina de los aficionados. Contra todo pronóstico, y a pesar del dolor físico evidente, se jugó la vida una vez más por la afición. Pero el cuerpo, esta vez, dijo basta. Por prescripción médica, Emilio de Justo ha cancelado sus compromisos de octubre en Zafra, Jaén y Arenas de San Pedro, y comenzará una rehabilitación urgente con la vista puesta en reaparecer el 1 de noviembre en Tlaxcala (México).

Por otro lado, Samuel Navalón ha dado el primer paso hacia la recuperación tras una semana crítica. El joven torero de Ayora ha salido de la UCI del Hospital de La Ribera y ha pasado a planta, tras superar una gravísima cornada en el cuello que le rozó la yugular y le rompió el esternocleidomastoideo. En una publicación en redes sociales, se mostró agradecido: "Gracias a Dios poquito a poco vamos avanzando", escribió junto a una imagen que transmite esperanza.

Mensaje de Samuel Navalón en Instagram Captura Intagram

El parte médico de Navalónes de esos que hielan la sangre: lesión en la tráquea, ventilación asistida, sedación prolongada… Una semana en vilo que ahora deja paso a la esperanza. Aunque aún no hay fecha concreta de alta, sus allegados aseguran que el peor momento ha quedado atrás. El torero sonríe de nuevo y eso, en estas circunstancias, es ya una victoria.

Entre los demás toreros heridos, destaca Mario Arruza, que sufrió una cornada de 15 cm en el glúteo derecho y una fractura en los metatarsianos durante su actuación en Guadarrama. El parte médico habla de "pronóstico grave", y fue trasladado de urgencia al hospital de Collado Villalba. Su evolución marcará su posible regreso a los ruedos. Mientras tanto, Alberto Donaire ha recibido el alta médica tras una larga y dura recuperación de la colostomía que se le practicó el pasado octubre por una cornada de extrema gravedad en Valencia.