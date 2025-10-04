À Punt revoluciona su parrilla con toros, figuras y emoción hasta el 12 de octubre

À Punt ha pisado el acelerador taurino y lo hace sin complejos. Durante los próximos días, la cadena autonómica valenciana desplegará una intensa programación en la que se cruzan generaciones, memorias históricas y el futuro más inmediato del toreo. Desde este sábado y hasta el domingo 12 de octubre, los aficionados tendrán una cita continua con el arte del toreo en abierto.

Todo arranca este sábado con la gran final del Circuito Valenciano de Novilladas, que se celebrará en Villena a las 18:30. Allí se medirán tres jóvenes que tienen mucho que decir: Simón Andreu, de Chiva; Juan Alberto Torrijos, de Algemesí; y el catalán Mario Vilau. Una terna con personalidad, talento y el respaldo de la afición joven. Los novillos llevarán el hierro de Daniel Ramos, y la emoción está asegurada.

Pero no todo es cantera. El próximo jueves 9 de octubre, desde Bocairent, À Punt ofrecerá en directo un festival taurino con marcado acento benéfico y valenciano. A partir de las 16:55, el paseíllo reunirá a nombres como Enrique Ponce, Vicente Barrera, Román, José Pacheco "El Califa", Víctor Manuel Blázquez y el novillero Bruno Gimeno. Una mezcla de experiencia, clase y compromiso que convierte la cita en un acto cultural con causa.

Y como colofón, el domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, À Punt llevará a los hogares la corrida desde Las Ventas a las 18:00. Un cartel de altos vuelos con Morante de la Puebla, la despedida de Fernando Robleño y la alternativa de Sergio Rodríguez. La emoción está servida en una tarde que promete conjugar la solemnidad de la fecha con el temple del ruedo madrileño.

Para los más nostálgicos, la cadena también recuperará en su parrilla una corrida histórica del 19 de marzo de 2005, en la que Juan Ávila tomó la alternativa de manos de Enrique Ponce, con José María Manzanares como testigo. Será el domingo 5 de octubre, tras el programa "La Plaça", que pasa a emitirse los domingos a las 17:15.

La apuesta de À Punt no es casual: es una declaración de principios, una reafirmación cultural y un puente entre generaciones. En tiempos en los que la tauromaquia lucha por visibilidad, la televisión pública valenciana responde con una programación valiente, completa y para todos los públicos.