Pedro Almodóvar responde al “proyecto bomba” de Belén Esteban

Belén Esteban no deja de sorprender con sus ideas, y la última no ha pasado desapercibida. La popular tertuliana confesó recientemente su interés en llevar su vida a la pantalla, ni más ni menos que a través de una serie de gran envergadura. Con 80 capítulos de 45 minutos, según su propio entusiasmo, y con tres actrices en mente para interpretarla, la autodenominada “princesa del pueblo” está decidida a que esta hipotética producción sea dirigida por alguien de renombre. ¿Y quién mejor que Pedro Almodóvar?

El aclamado cineasta fue preguntado sobre este curioso deseo durante su paso por la alfombra roja de los Premios Feroz 2025. La reacción de Almodóvar fue tan espontánea como ingeniosa: “¡Pero si le queda muchísimo por vivir! Está empezando esa chica”, respondió con una mezcla de sorpresa y humor, dejando claro que, a su juicio, la tertuliana tiene aún mucho camino por recorrer antes de contar su historia definitiva.

Almodóvar, quien ha coincidido con Belén en varios eventos, no descartó del todo la idea, aunque dejó claro que sus próximos años ya están comprometidos con otros proyectos. “Si ella me espera, me lo puedo pensar”, comentó entre risas, mostrando su característico sentido del humor y dejando abierta, aunque de forma improbable, la posibilidad de explorar el universo de Belén Esteban en un futuro.

Por su parte, Esteban sigue alimentando las expectativas. Recientemente afirmó que, de conseguir que las actrices que tiene en mente acepten el proyecto, sería algo “histórico”. Su ambición, unida a su capacidad para generar titulares, ha atraído la atención de productoras interesadas en convertir su vida en una serie. Sin embargo, la tertuliana no parece dispuesta a tomar decisiones apresuradas, asegurando que quiere que todo encaje a la perfección antes de dar luz verde al proyecto.

Aunque la idea de unir a dos figuras tan dispares como Pedro Almodóvar y Belén Esteban parece una fantasía lejana, el intercambio de comentarios ha dado mucho de qué hablar. Lo cierto es que, entre bromas y titulares, ambos demuestran cómo la mezcla de dos mundos aparentemente opuestos puede generar un fenómeno mediático tan inesperado como fascinante.