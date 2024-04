¿Quiénes torearán, esta tarde de domingo 7 de abril, la primera novillada de la temporada en Las Ventas?

Absolutamente novedoso es el cartel de esta tarde en Madrid, pues los tes noveles harán su presentación con picadores delante del público venteño, con una ganadería también joven, pero que ha dejado muy buen sabor de boca en sus anteriores actuaciones. Pero, ¿quiénes son ellos?

El encargado de abrir plaza será Daniel Medina. El novillero vallisoletano debutó con caballos en 2022 y actuó en plazas como La Maestranza de Sevilla y La Misericordia de Zaragoza el año pasado. Ahora, ansioso por cumplir su sueño de torear en Las Ventas, Medina declaró que "desde pequeño siempre soñaba con poder verme vestido de luces y hacer el paseíllo en Las Ventas y por fin este domingo se va a hacer realidad". Familiarizado con la ganadería de Toros de Brazuelas, espera un desempeño exitoso, "me siento torero de la casa y tengo mucha afinidad con la familia". Además, consciente de la importancia de este momento en su carrera, Medina está decidido a dejarlo todo en el ruedo, "necesito que salgan las cosas bien... lo que sí es seguro es que no me dejaré nada en el hotel".

Junto a él , el riojano Fabio Jiménez se estrena en Las Ventas tras dos temporadas como novillero con picadores, con destacadas actuaciones en Alfaro, su pueblo natal, y en el Circuito de Novilladas de Castilla y León. Para Jiménez, estar en Las Ventas es un sueño cumplido, "intento tomármelo con tranquilidad y sencillez, que al final es de lo que se trata el toreo". Compartiendo cartel con colegas a quienes conoce bien, destaca la diversidad de estilos: "Somos tres toreros distintos con cosas que decir". Preparado y comprometido, Jiménez se enfoca en su entrenamiento diario y espera demostrar su calidad en Madrid: "Voy al campo a hacer lo que entiendo por el toreo y a Madrid voy a ir con la misma mentalidad".

Y, cierra la terna Tristán Barroso, que tras una temporada 2023 llena de éxitos se presenta en Las Ventas con gran ilusión y compromiso. Con destacadas actuaciones el año pasado, incluyendo su debut en Olivenza y participación en importantes ferias, Barroso considera su presencia en Madrid como la realización de un sueño: "Un triunfo importante a principio de temporada puede abrir las puertas de muchas plazas", expresó. Consciente del desafío que representa el cartel de hoy, Barroso destacó la rivalidad y la calidad de sus compañeros de terna, "son dos compañeros importantes. Dos rivales fuertes. Cada uno vamos a dar lo mejor que llevamos dentro". Consciente de lo decisiva que es esta tarde para él, el madrileño afirma llegar "muy preparado a mi encuentro con Madrid, pero sobre todo con las ideas muy claras. Creo que puede ser un antes y un después".

Por otra parte, la ganadería de Toros de Brazuelas, aunque joven, ha cosechado triunfos importantes en su breve historia. Originada a partir de vacas de El Montecillo y La Palmosilla, ha consolidado una amalgama de encaste Domecq, refrescada con diversas líneas a lo largo del tiempo. Bajo la dirección del ganadero Jesús Pérez, la ganadería tomó antigüedad el 28 de julio de 2022, presentando una novillada seria y bien presentada que dejó una notable impresión en Las Ventas. Con sólidos argumentos, esta ganadería vallisoletana tendrá el honor de abrir el mes de abril en la emblemática plaza madrileña.