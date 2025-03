El Rey prevé asistir mañana a la corrida de la Dana en Valencia por primera vez en la historia

Ni Alejandro Talavante ni Juan Ortega ni Tomás Rufo hicieron hoy el paseíllo en la plaza de toros de Valencia. El festejo quedó suspendido por la incesante lluvia justo a la misma hora a la que debía sortease la suerte, es decir,unas horas más tarde. El tiempo no quiso que eso ocurriera y los toros de El Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto, los dos hierros salmantinos se quedaron sin torero que torearlos. Así llevábamos toda la semana, a trancas y barrancas. Con un frío helador en los tendidos y también en parte en el ruedo la tarde anterior con la corrida de Juan Pedro Domecq . La jornada que Daniel Luque paseó un trofeo y uno más lo hubiera hecho Emilio de Justo de no haberse atascado con los aceros y mérito tenía porque arrancar tardes así es complicado.

Ayer se decidió poner sentido común justo al mediodía y que todo el mundo se organizara. El día no estaba de toros. Ni aunque fuera plenas Fallas y apeteciera el cartel. Apenas 24 horas antes Manzanares envió parte de baja por una cornada interna que sufrió en esta misma plaza y la sustitución de Tomás Rufo quedó en papel mojado. Las cosas de la vida.

Mejor así que transitar de nuevo la experiencia del viernes por intentar dar a toda costa un festejo imposible y tener cincuenta minutos a la gente en el tendido para acabar suspendiendo lo que se tenía que haber hecho desde el minuto uno , porque el ruedo era un barrizal y no había medios suficientes para convertirlo en otra cosa.

Hoy es día grande. San José. Esta noche será la cremá.Algo de eso hay en el rito de la fiesta de los toros. Si el tiempo no lo impide también acaban las fiestas taurinas de la Feria de Fallas. Se anuncia un mano a mano entre el torero de la tierra Román y Borja Jiménez con una corrida de La Quinta. Una corrida que pretende ser un homenaje a la DANA y la empresa Espacios Nautalia 360 regalará a la Diputación de Valencia 3.500 entradas para esta corrida del 19 de marzo que la corporación provincial canalizará y distribuirá entre los aficionados afectados por el drama que asoló algunas localidades valencianas.Se sabe que está activado el protocolo de asistencia, pero para saber si vendrá o no con certeza tendremos que esperar a mañana, a las cinco en punto de la tarde, hora lorquiana a la que comienza en la feria de Fallas cada tarde el paseíllo de los miedos y el misterio. Y será entonces además un día histórico. La primera vez que este monarca, y no su padre, acuda a la plaza de toros de Valencia. Bienvenido sea.