Valencia: Una hora después llegó el sentido común y la suspensión

Hace días que vivimos mirando al cielo y en la constante incertidumbre de qué pasará y cómo pasará. Si nos tendremos que jugar una pulmonía o serán tiempos felices. Qué cruz. Tampoco se lo están poniendo fácil para la plantá. Está claro que nunca llueve a gusto de todos. Lo único cierto es que el ruedo estaba encharcado. Las horas previas llovió a placer y cuando llegó el momento de la verdad la ausencia de lona hizo el resto. El ruedo no estaba para torear. Esa es una realidad que se eleva por encima de todas y en esta evolución de la tauromaquia debemos empezar a integrar que el tiempo también tiene mucho que decir y respetar el espectáculo y la seriedad de lo que pasa en un ruedo. No se puede frivolizar el riesgo y normalizar lo que ocurre ahí abajo para dar por hecho que se dé un festejo cuando el suelo que pisan es un barrizal inestable y multiplica por mil el peligro. No tiene sentido ni para los toreros ni para el público. Tampoco retrasar el festejo para poner a punto el piso y alargar un espectáculo para una gente que ya está incómoda y fría de por sí. ¿Esto no debe ser divertimento y disfrute? Habría que revisar estas reglas del juego ancladas en el pasado. Vimos en vivo y directo pasar la máquina, intentar arreglar el ruedo y sufrir por cómo seguía aquello. La cosa se alargó y tres cuartos de hora después seguían debatiendo porque no había unanimidad entre las partes. Así no: la gente pasando frío arriba mientras en el patio de cuadrillas las negociaciones se hacían infinitas y los ánimos/desánimos se iban calentando. Normal. Nada de esto tenía que haber ocurrido. El ruedo no estaba para torear desde el minuto cero. Una buena suspensión a tiempo es una batalla ganada.

Una hora después por megafonía anunciaron que a pesar de los esfuerzos se suspendía la corrida en la que se anunciaban Miguel Ángel Perera , Paco Ureña y Fernando Adrián con los toros de El Parralejo.