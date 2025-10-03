La televisión se vuelca con el toreo en Aragón y la Comunidad Valenciana este fin de semana

El primer fin de semana de octubre ofrece una nueva oportunidad para que los aficionados disfruten de la tauromaquia desde casa. Cadenas autonómicas como Á Punt y Aragón TV, así como canales locales como Teve 4 Vila-real, apuestan por una programación variada que abarca novilladas de competición, festejos populares y retransmisiones en diferido de archivo.

Villena acogerá la gran final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana, con retransmisión en directo por Á Punt. En Aragón, la Feria del Pilar calienta motores con las tradicionales vaquillas matinales desde Zaragoza y un concurso de recortadores con anillas. Teve 4 sigue apostando por las fiestas populares con dos jornadas de bous al carrer desde Nules, incluyendo astados de Victorino Martín y La Campana.

Como complemento, Á Punt ofrecerá una corrida histórica en diferido desde Valencia, con figuras como Enrique Ponce y José María Manzanares. Un fin de semana que mezcla actualidad, tradición y memoria taurina.

Programación taurina del 4 y 5 de octubre de 2025 en televisión:

Sábado 4 de octubre

18:00 h – Á Punt. Villena (Alicante), Final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. Novillos de Daniel Ramos para Simón Andreu, Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos.

18:30 h – Teve 4 Vila-real. Nules (Castellón), Bous al Carrer. Toros de Victorino Martín y Ángel Gómez.

Domingo 5 de octubre