Toros y TV
La televisión se vuelca con el toreo en Aragón y la Comunidad Valenciana este fin de semana
Á Punt, Aragón TV y Teve 4 Vila-real acercan a los espectadores lo mejor del toreo en el primer fin de semana de octubre
El primer fin de semana de octubre ofrece una nueva oportunidad para que los aficionados disfruten de la tauromaquia desde casa. Cadenas autonómicas como Á Punt y Aragón TV, así como canales locales como Teve 4 Vila-real, apuestan por una programación variada que abarca novilladas de competición, festejos populares y retransmisiones en diferido de archivo.
Villena acogerá la gran final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana, con retransmisión en directo por Á Punt. En Aragón, la Feria del Pilar calienta motores con las tradicionales vaquillas matinales desde Zaragoza y un concurso de recortadores con anillas. Teve 4 sigue apostando por las fiestas populares con dos jornadas de bous al carrer desde Nules, incluyendo astados de Victorino Martín y La Campana.
Como complemento, Á Punt ofrecerá una corrida histórica en diferido desde Valencia, con figuras como Enrique Ponce y José María Manzanares. Un fin de semana que mezcla actualidad, tradición y memoria taurina.
Programación taurina del 4 y 5 de octubre de 2025 en televisión:
Sábado 4 de octubre
- 18:00 h – Á Punt. Villena (Alicante), Final del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. Novillos de Daniel Ramos para Simón Andreu, Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos.
- 18:30 h – Teve 4 Vila-real. Nules (Castellón), Bous al Carrer. Toros de Victorino Martín y Ángel Gómez.
Domingo 5 de octubre
- 08:00 h – Aragón TV. Zaragoza, Vaquillas. Feria del Pilar. Reses de Hermanos Oliva.
- 17:00 h (diferido) – Aragón TV. Zaragoza, Concurso de Recortadores con Anillas. Feria del Pilar.
- 18:15 h (diferido) – Á Punt. Valencia (archivo 2005). Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, José María Manzanares y Juan Ávila.
- 18:30 h – Teve 4 Vila-real. Nules (Castellón), Bous al Carrer. Toro de La Campana.
✕
Accede a tu cuenta para comentar