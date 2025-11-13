El traje azul de la boda de Almeida vuelve a ser protagonista: la Reina Sofía deslumbra con él en Nueva York

La Reina Sofía ha vuelto a demostrar que la elegancia y el estilo no entienden de edad ni de fronteras. Durante su visita oficial a Nueva York, donde inauguró una placa conmemorativa en honor a Diego de Gardoqui, primer embajador de España en Estados Unidos, la madre del Rey Felipe VI acaparó todas las miradas con un total look azul cerúleo del diseñador Alejandro de Miguel. Un conjunto impecable, sofisticado y cargado de simbolismo que confirma su papel como una de las mujeres más elegantes de la realeza europea.

El acto, celebrado en la iglesia de St. Peter’s Church —donde Gardoqui colocó la primera piedra en 1785—, reunió a representantes institucionales y culturales, entre ellos el Queen Sofía Spanish Institute y Iberdrola. Sin embargo, fue la Reina Sofía quien, con su presencia y su estilo, aportó la nota más luminosa del encuentro.

Un traje azul que es ya un clásico de su armario

Para esta cita en Estados Unidos, la Reina Sofía recuperó un traje azul cerúleo con bordados florales en relieve, una pieza del diseñador español Alejandro de Miguel que ya había llevado anteriormente en dos ocasiones: primero en la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, el pasado mes de abril, y después, en junio, durante la III edición de los Premios Valor Añadido en el Palacio del Marqués de Salamanca.

La reina Sofía asiste al homenaje en memoria de Diego de Gardoqui, primer embajador de España en Estados Unidos Alfonso Lozano Casa de S.M. el Rey Agencia EFE

El conjunto está formado por una chaqueta estructurada con solapa clásica, hombros marcados y detalle floral bordado en el lado izquierdo, que aporta textura y feminidad al diseño. La acompañaba un pantalón de corte recto y una blusa de cuello redondo en el mismo tono, logrando un efecto monocromático elegante y armónico.

El poder del azul cerúleo y el guiño a Letizia

El azul cerúleo no fue una elección casual. Este tono, entre el cielo y el océano, simboliza calma, confianza y serenidad, tres valores muy ligados a la figura de la Reina Sofía. Además, no faltaron quienes interpretaron el color como un guiño a los Reyes Felipe y Letizia, que estos días se encuentran en su viaje de Estado a China, un gesto de unión a más de 11.000 kilómetros de distancia.

Las flores bordadas que decoran la americana no solo aportan un toque artesanal al diseño, sino que también encierran su propio mensaje. Inspiradas en las flores de cerezo, evocan la feminidad y la belleza efímera, atributos que en la cultura china simbolizan la armonía y la elegancia. Un detalle que, curiosamente, enlaza de nuevo con el viaje de los Reyes, convirtiendo este look en una pieza con múltiples lecturas diplomáticas y estéticas.

Sofía, fiel a su estilo

Completó el conjunto con un collar multicolor de cuentas, un bolso de mano discreto y su clásico peinado con volumen, que mantiene intacto desde hace años. Sin recurrir a artificios ni excesos, la Reina Sofía volvió a dar una lección de estilo maduro, defendiendo la moda española con naturalidad y distinción.

A sus 86 años, sigue siendo un ejemplo de coherencia estética y elegancia atemporal, fiel a su estilo sobrio, diplomático y siempre impecable. En Nueva York, lo ha vuelto a demostrar con un traje que trasciende la moda y se convierte en símbolo de historia, unión y sofisticación.