Teresa Urquijo sorprende con un look bohemio y de 'efecto buena cara' al instante en el desfile del 12 de octubre

Teresa Urquijo ha reaparecido en el desfile militar de las Fuerzas Armadas este 12 de octubre. Desde que se convirtió en madre primeriza de su hijo Lucas, le hemos visto en contadas ocasiones, pero esta vez ha sido junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en uno de los días más especiales y mágicos de nuestro país. Con un rostro resplandeciente, ha vuelto a cautivar a todos con un look bohemio, así como elegantísimo, que no ha dejado indiferente a nadie.

El estilo de Teresa Urquijo destaca por su inclinación boho chic, pero con la introducción de prendas más clásicas o incluso más pijas. Con esta fusión ha creado una personalidad que está actuando como fuente de inspiración de miles, miles y miles de mujeres. Ocurre en cada ocasión donde triunfa tanto sobre en asfalto como en actos oficiales, como el de este domingo. Recordemos su debut en el Día de la Hispanidad en 2024 donde lució una estética de lo más sofisticada, sutil y delicada (con claras referencias a la Reina Letizia) con un binomio en blanco y negro: camisa holgada con falda estampada voluminosa. Ahora, ha apostado por todo lo contrario, porque que le hemos visto con una explosión de colores con la que ha alegrado esta mañana gris en Madrid.

Teresa Urquijo reaparece con un look bohemio este 12 de octubre

Sin ninguna duda, Teresa Urquijo ha deslumbrado en el Día de la Hispanidad. Lo más destacable ha sido el bordado floral en tonos rosados y verdes que caracteriza su abrigo largo que ha utilizado a modo de vestido. Y es que sobre un fondo champagne cercano al dorado se ha decorado de la manera más romántica posible el patrón que destaca por cuello redondo sin solapas, mangas largas anchas y un corte recto que estiliza la figura de la mujer de Almeida. Bajo este se esconde un estilismo de efecto satinado en ocre que contrasta con la tez de la socialite, así como otorga luz al rostro.

Desfile del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad Eduardo Parra Europa Press

Respecto a los accesorios, solamente ha completado el estilismo con unos pendientes largos sutiles para no quitarle el protagonismo al look. En cuanto a términos de belleza, Teresa Urquijo ha optado por un moño pulido que realza las facciones el rostro y por un maquillaje sencillo en tonos neutros que lo endulzan.