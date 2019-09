Vegueta Ediciones: la culpa la tuvo Nicanor Parra

La variedad otorga perspectivas y cambios así como nos descubre nuevos mundos. En la actualidad, donde casi todo parece estar inventado y cada ámbito está explotado hasta sus límites, encontrar un hueco donde ser original y distinguirse es para muchos un objetivo. Ejemplo de ello es Eva Moll de Alba, directora de Vegueta Ediciones, un proyecto que acaba de nacer en el competitivo mundo de las editoriales. Para ella, «variar enriquece» y es por eso por lo que en Vegueta «no estamos cerrados a nada en la colección, ni a mujeres ni a hombres en particular», sino que dentro de la amplitud que puede albergar una elección de títulos entre el inmenso mundo de las letras, apuesta por la personalidad y la ecología.

Esta iniciativa con la literatura como pasión nació de una charla con el poeta y Premio Cervantes Nicanor Parra: «Estábamos en Chile cuando me comentó que faltaba por publicar una antología suya de todos sus “eco poemas”», recuerda Moll de Alba con cierta ilusión, «y, de alguna forma, sin haber siquiera empezado a crear la editorial, le pedí que me dejara a mí publicarlo». Se trataba de «El cielo se está cayendo a pedazos», uno de las últimas obras de Parra y que ahora Vegueta ha lanzado en «una edición muy cuidada, ya que me parece un trabajo maravilloso: una unión entre distintos mundos que se transmite a través de la literatura», expresa la directora. Por otro lado, apunta que, al encarar el proyecto, una de las principales ideas era apostar por una colección de narrativa infantil, al ver que «había una necesidad de publicar libros didácticos y artísticos, que entrase por los ojos de los niños, un buen relato literario acompañado de una ilustración de mucha calidad», explica Moll de Alba. De esta manera, en el amplio catálogo que presenta Vegueta Ediciones está la colección «Genios de la ciencia» –desde «Jane Goodall. La mejor amiga de los chimpancés», hasta «Steve Jobs. El inventor del mañana», pasando por «Gutenberg. Un inventor impresionante»–, la de «Nuestros ilustres» –como es el libro de «Benito Pérez Galdós. El narrador de un mundo»–, y el título «Luz ilumina la dislexia», como uno de los pertenecientes a la colección «Un mundo mejor».