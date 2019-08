Ya está disponible el tráiler en castellano de "Mujercitas"

En 1968 Amy, Meg, Jo y Marmee se convirtieron en mujeres. Durante la época en la que la Guerra Civil acechaba en Estados Unidos, estas cuatro jóvenes, guiadas por sus deseos e impulsos, expresaron sus alegrías y tristezas que dicho año plasmó Louisa May Ascott en las páginas de "Mujercitas". Desde entonces, este clásico no ha pasado de moda. En su época el éxito fue inmediato y las ventas superaron las dos mil copias. Y creciendo hasta hoy, que no se ha dejado de crear versiones ni de tener esta novela como referencia.

Una nueva versión es la película dirigida por Greta Gerwig ("Lady bird", "Frances Ha") que, más allá del atractivo de su argumento -que no es novedad-, se trata de una propuesta interesante gracias a su reparto. Emma Watson ("Harry Potter") como Meg, Saoirse Ronan ("Lady bird") como Jo, Florence Pugh ("Lady Macbeth") interpretando a Amy y Laura Dern ("Big Little Lies") a Marmee. Además, el femenino elenco lo completa la incansable Meryl Streep, que da vida al personaje de Tía March.

El filme estrena hoy su primer tráiler en castellano donde se pueden ver las primeras imágenes en las que tanto la época como las ambiciones de sus personajes llamarán la atención del espectador. Sin embargo, aun siendo el guion bastante fiel a la novela de May Ascott, en esta nueva versión cinematográfica Gerwig se ha centrado en una época en especial de la vida de estas mujercitas: cuando ya son adultas, tras dejar el hogar familiar.

Giros, "flashbacks", trajes de época, flores, pintura y cuatro mujeres capaces de cualquier cosa con tal de vivir sus propias vidas a su manera. Una versión de la novela que supuso un punto de inflexión en la literatura y que todavía hoy sigue siendo considerada un clásico. Todo ello se refleja en este tráiler que adelanta imágenes de la película, cuyo estreno en España será el próximo 25 de diciembre.