Zahara: "El bullying ha ensombrecido mi infancia"

Zahara (Úbeda, Jaén, 1983) arrancó su carrera en 2005 y son ya siete los discos en solitario que lleva publicados, aunque ella sólo cuenta cinco («los que publiqué con distribución»). ¿Le explican bien? «Creo que sí. Los que escribimos canciones, vamos plasmando en ellas momentos de nuestra vida y son una manera bastante certera de entender cómo éramos». Ahora está terminando de producir su próximo disco, que verá la luz el año que viene: «Lo he compuesto y lo estoy produciendo yo, y estoy en esa fase de grabación y producción. No guarda relación con los trabajos anteriores; está en otro sitio distinto a “Puta”. Siempre ando buscando. No me interesa repetir algo que ya he hecho». Ha citado el disco que tanta polémica suscitó, «Puta». Extremoduro dio a conocer «Golfa» en 1998 y «Puta» en 2002, dos temas que figuran entre sus clásicos y que no les supusieron ningún problema. Zahara publicó «Puta» muchos años después, en 2021, donde hablaba del maltrato y los abusos, psicológicos y físicos, sufridos en la niñez. Funcionó muy bien, pero le dio muchos quebraderos de cabeza. Sobre todo por la portada, en la que emulaba a una Virgen fumando.

Tras el huracán mediático declaró sentirse «manoseada» y dijo necesitar «perspectiva» para valorar en qué medida le había afectado. ¿Lo sabe ya? «Necesito que pase mucho tiempo. El suficiente como para que no me importe y para poder observar lo que viví y decir “ah, vale, pues fue esto, pues no lo fue”. Creo que sigue habiendo muchísimo machismo y que, a día de hoy, la misma acción hecha por una mujer no es igual que cuando la hace un hombre, o al revés. Desde gestos a priori más naíf, como quitarse la camiseta en un concierto [alude al gesto de Amaral], porque sólo te impacta si lo hace una mujer, a que yo utilice la palabra “puta” para titular mi disco y esa imagen, religiosa, ofenda tanto. Y es verdad: Robe también lo hizo [emuló a Jesucristo en la cubierta de “Yo, minoría absoluta”] y no pasó nada. Yo no quería provocar. La provocación era lo que había vivido y la carga que suponía para mí la presión de la culpa cristiana, eso es lo que estoy representando en mi portada. Me dolió y me afectó mucho en el momento –prosigue–, también porque recibí amenazas reales y la cosa ya no es que me ofendiera o me sintiera mal, es que tuve miedo físico. Pero quitando esa parte de las amenazas, que hubiera gente que no entendiera la portada o que pensara, incluso, que yo estaba llamando puta a la Virgen…, pues forma parte de esa portada. Parte del aprendizaje es liberarme de lo que los demás puedan pensar sobre ello, incluso si es contradictorio con lo que yo quería contar».

Pese a ese daño que relata, con «Reputa», disco de duetos, le salió la vena chuleta. Puta, no: reputa. «Sí, jajaja. Pero era más una celebración para mí. Y fue una reafirmación, sí, pero también desde un lugar algo más lúdico. Porque en mi carrera artística siempre ha habido un equilibrio entre lo denso y lo complejo, pero también entre lo liviano y el humor. Necesitaba volver a enfrentarme a esas canciones desde un lugar más liviano. Y hubo una interactuación y eso quedó reflejado en el disco». Se hace obligado preguntarle por la canción que nos va a representar en Eurovisión, «Zorra»: «Jajaja. Pues mira, me parece fantástico. Porque si hay alguien que lo puede entender soy yo, jajaja. Me gusta el uso que hace de la reapropiación del insulto, y juega con eso: que si salgo soy una zorra, que si hago esto soy una zorra, que es un poco lo que nos dicen siempre, y ponerlo ahí. Y me parece fantástico que veamos sobre el escenario a una mujer que no tiene 20 años».

El estigma del bullying

El bullying que sufrió de niña es lo que le empujó a grabar aquel disco. ¿Ha ensombrecido su infancia, no la recuerda de un modo feliz ni grato? «Pues sí que el bullying ha ensombrecido mi infancia, sí. Porque, de hecho, yo tenía recuerdos bonitos, pero ahora todos tienen un velo. Antes de hacerlo público, antes de haber lidiado con todo esto, antes del disco “Puta”, pensar en la infancia podía tener momentos felices porque yo eliminaba las imágenes que no quería ver, pero eso no las elimina de verdad, sólo las esconde y acaban saliendo cuando menos te lo esperas. El haber hecho ese disco, haberlo comunicado, me ha permitido vivir con esas tristezas y convivir con ellas, entenderlas y abrazarlas. Abrazar los lados más feos de mi historia, de mi infancia. Pero también soy más consciente de ello y hace que algunas imágenes que tenía edulcoradas tengan ahora un carácter más turbio». ¿Cree que eso va a estar ahí siempre? «Sí –contesta, rotunda–. Se trata de saber vivir con ello».

¿Y le ha afectado en sus relaciones sentimentales? «Sí, a lo largo de mi vida muchísimo. En todas. No ha sido hasta que empecé con la terapia de hace unos años cuando conseguí entender lo que me pasaba. Y gracias a eso, las relaciones que he tenido a partir de la terapia y de este disco han sido muy diferentes. Y eso me ha hecho ver cómo he necesitado estar sana para tener relaciones sanas».

Zahara guarda parentesco lejano con Sabina («es tío tercero, primo segundo de mi padre, y, por lo tanto, el parentesco sanguíneo está un poco diluido», afirma). Ha grabado algunas de sus canciones («A la orilla de la chimenea» ella sola y con Dani Martín «Y sin embargo»), pero no existe una colaboración oficial en ninguno de sus discos. ¿Por qué? «Quizá he sido excesivamente respetuosa. Joaquín Sabina ha sido uno de mis referentes y lo último que yo quería era tener su apadrinaje y que la gente me conociera por eso. Aun así, en alguna entrevista decían “la sobrina de Sabina”, aprovechaban ese parentesco para que se leyera más, y me daba bastante rabia y me generaba rechazo. Pero es verdad que ya ha pasado el tiempo suficiente y tengo una carrera lo suficientemente marcada y distinta a la suya como para sentirme preparada para hacerlo [una colaboración]. Pero creo que tiene que ser el grande el que llame al pequeño. Si él pensara que en una de sus canciones Zahara quedaría estupenda, pues seguramente le diría que sí porque será una canción maravillosa y me haría mucha ilusión».