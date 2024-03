Sr. Chinarro: "Cualquier día internet se quita la careta y se revela como un instrumento militar"

Tenemos aquí uno de esos casos en los que el hombre y el grupo son la misma cosa, o casi. Vienen a la memoria otros ejemplos, como el de Pau Donés y Jarabe de Palo, o el más breve de Lichis y La Cabra Mecánica. ¿Es Sr. Chinarro, hoy, más Antonio Luque que nunca? «Hay rachas –explica–. Uno se rodea siempre de compañeros, porque yo no sé tocar la batería ni puedo tocar el bajo y la guitarra al mismo tiempo. Sr. Chinarro está registrado a mi nombre en la oficina de patentes y marcas. ¿La sangre es mía? Yo soy el que hace que ocurra. Hago los bocetos y busco a los músicos. Visto así, [Sr. Chinarro] soy yo, pero cada disco y cada época de Chinarro está claramente influenciada, por no decir determinada, por la gente que me acompañó o me acompaña».

Le señalo que en su entrada de Wikipedia se detienen en el 2009, y le animo a que me hable de esos tres lustros en los que Sr. Chinarro, a pesar de haber publicado nueve discos de estudio, no ha hecho nada, según la mayor enciclopedia virtual. «Sí, es curioso. No lo había pensado. Ahora que lo dices… no sé. Chinarro no ha desaparecido. Es verdad que la época que va desde “Fuego amigo” (2005) hasta “Ronroneando” (2008) es cuando mejor nos fue de público y conciertos, y que tuvimos más atención en los medios. Luego salió “Presidente”, que tampoco fue mal. Todavía tocábamos en festivales, antes de que estos cambiaran el rumbo hacia el entretenimiento masivo. No sé quién actualizaba esa página de Wikipedia, yo no era. Y no creo que fuera nadie de Mushroom Pillow [sello discográfico], porque entonces habrían seguido. Recuerdo –prosigue– que algunas personas me decían “tienes entrada en Wikipedia”, como si fuera una especie de premio… Pero es como todas las cosas de internet, algo un poco irreal. Cualquier día internet se quita la careta y se revela como lo que realmente ha sido siempre, un instrumento militar». Su nuevo disco lleva un nombre corrosivo, «Cal viva».

¿Qué ofrece de novedoso, más allá del pop de autor, respecto a sus anteriores trabajos? «Están los temas que trato siempre, e incluso hay alguna canción de amor. Lo que pasa es que ese es un asunto que me da un poco de pudor. Y aunque tampoco tienen que ser todas las canciones de amor, tengo comprobado que en la música pop, en general, ese es el tema que más llega a la gente. Y el desamor todavía más, porque todo el mundo tiene un dolor más o menos reciente. Musicalmente –añade– me he adentrado en terrenos un poco inexplorados, como el soul, gracias a los músicos que me han ayudado. El punto de partida de varias canciones es nuevo, aunque luego las canto con mis letras y suena todo más a Chinarro».

Le pregunto a un músico que siempre ha sido independiente qué valor tiene hoy día la palabra indie, que tantísimo moló en su día. La respuesta llega tras un largo silencio: «Nadie es independiente del dinero. Todo funciona según las leyes del capitalismo: el dinero hace el dinero, y demás. Pero los jóvenes siempre intentan cambiar las reglas del juego. Y en aquella época se intentó hacer un circuito de música, conciertos, bares, fanzines, revistas, que no estuviera controlado por las tres o cuatro multinacionales del mundo discográfico, sin cuya ayuda era imposible hacer nada a finales de los 80 y primeros 90. De algún modo se consiguió, pero tampoco mucho. Mi compañero de generación que más sonó y que más tocó fue porque entró en RCA, una multinacional. Estoy hablando de Jota, de Los Planetas. Y rápidamente salieron distintos subsellos y pillaron los proyectos que eran más comerciales. El dinero buscando el modo de hacer dinero... O sea –asevera–, que, realmente, el sueño indie duró un año o dos. Lo que tardaron las multinacionales en reaccionar y en llevarse a distintos artistas. Ahí se acabó el indie. Y recordemos cuando a Los Planetas les tacharon de Los 40 Principales lo de los “cuatro millones de rayas” [de la canción “Un buen día”], que era, justamente, la frase que la gente quería escuchar. Porque la gracia de las canciones de aquella época de Los Planetas –concluye– es que se atrevieron a hablar de drogas. Era difícil escuchar mensajes así en la música española, cuando había mucha gente drogándose».

Él no tuvo ese problema: «A mí, directamente, las “multis” no me querían ni ver, porque me veían en la sala Maravillas, te hablo de aquellos primeros años del indie, y decían “uy, a este tío no le metemos en cintura de ninguna manera”. Hubo una época –revela–, después de “Fuego amigo”, que quizá podría haber entrado en Universal, o eso entendí yo. Pero es que ni me lo pensé: me fui a Mushroom Pillow porque no me gusta tener que discutir mucho con nadie».

Como creador, ¿qué tal lleva Antonio Luque la corrección política reinante y el que revisen obras artísticas del pasado con los ojos del presente? «Pues es totalmente absurdo porque, precisamente, mirando a las obras del pasado podemos ver cómo evolucionamos. Si vamos cambiando el pasado, perdemos toda perspectiva histórica. Pero esto no es nuevo: los cuentos de Andersen ya fueron dulcificados en su día, porque no sé qué cuento era en el que había cosas de canibalismo y los niños se asustaban. Y con el reguetón la gente está escuchando canciones más machistas que nunca, cuando Loquillo todavía tiene que dar explicaciones por “La mataré”... Yo sólo me he autocensurado al escribir en Twitter –confiesa–, porque para que me caiga un chorreo y hacer entretenidas las redes sociales a cambio de nada...».