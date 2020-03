¿Pasó Jesús Calleja el coronavirus en el Dakar?

Jesús Calleja, el aventurero y presentador está echando la vista atrás, cuando compitió en el Dakar, donde se puso enfermo y visto lo que está sucediendo ahora, sospecha que no tuvo una simple gripe: “Cuando empecé a sentirme mal, un médico me dijo que parecían los síntomas a los de la gripe A. Pero sí es cierto que más de la mitad del campamento pillamos la misma mierda. El momento álgido fue la etapa de descanso”, asegura en El Confidencial

“Dormíamos juntos, teníamos un edredón gigante de dos metros. El edredón, la manta, la ropa que teníamos, todo estaba literalmente encharcado de sudor. Tenía que tener cuatro o cinco litros de agua para recuperar lo que perdía en una noche. Y llevo un mes seguido bebiendo sin parar”, sigue contando. Compitió, a pesar de todo: “Es muy difícil contar a la gente las condiciones en las que tenía que correr, porque se me iba la pinza. Tenía fiebre y la cabeza me estallaba debajo de un casco y un sotocasco, con 39 de fiebre, no sé como pude acabar el rally, me mareaba”.

Y se contagiaba tan rápido como el coronavirus: “En Overdrive, mi equipo, no se libró nadie. Todos mis mecánicos, todos con la misma tos y fiebre, escalofríos... No era una gripe, aquello era chungo de cojones. Duró diez u once días. Es muy raro que de repente hubiera una gripe que contagiara a todo el mundo a velocidad récord y con los mismos síntomas que luego se ha visto que eran como los del coronavirus", cuenta y termina: "Un médico de la organización me dijo que más de la mitad del campamento estaba contaminado, incluso con algún participante grave. En el Dakar hubo movida, que no se cuál es, si gripe A o qué. Pero hubo movida”.