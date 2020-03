Luis Enrique: “Mi mayor reto es combatir este virus”

“Fuera del fútbol mi mayor reto es estar en casa y combatir este virus, aunque no suene muy atractivo es importante y hay que estar concienciados”, dice Luis Enrique. Los planes del seleccionador español han cambiado, como los de todo el mundo. Esta semana debería estar concentrado con la selección. A estas alturas habría disputado ya un partido contra Alemania y estaría preparando otro contra Holanda. Por eso ha aprovechado el tiempo para responder a las preguntas de los aficionados a través de los canales de la Federación.

Luis Enrique habló del futuro de la selección, de la posible llamada de jugadores como Iñaki Williams. “Primero el jugador ha de jugar en su equipo, hay excepciones alguna vez, después jugar bien, compararlo con el nivel de los otros jugadores que hay en su puesto y que se adapte a lo que nosotros consideramos que debe hacer un delantero. Iñaki Williams es un delantero joven, claro que puede venir a la selección, pero hay una serie de requisitos que intentamos cumplir. Estoy encantado de que haya jugadores, cada vez más, que se puedan incorporar a la selección”, explicó.

También de la ilusión que le hizo la llamada de la Federación para ser seleccionador: “Lo primero que pensé es una alegría muy bestia. Fue después del Mundial de Rusia, llevaba un tiempo sin trabajar, me llamó el presidente y llegamos a un acuerdo rápido porque es una cosa que a mí siempre me había hecho ilusión, es difícil llegar a ello porque estaba gestionando otras opciones, pero me apetecía mucho y me apetece”

Antes de eso, quiso mandar un mensaje de agradecimiento a los trabajadores sanitarios. “Me gustaría acordarme de todas las personas que están en el hospital, los pacientes por supuesto, pero también a todo el personal sanitario, las enfermeras, los doctores, todos los voluntarios que están ayudando y que anteponen la salud de los demás a la suya propia. Por supuesto, también a policías, bomberos, todas las personas que se encargan de que esto vaya hacia delante”, dijo.

Y envió otro mensaje de concienciación a la población. “Y a los que estamos en casa, todos podríamos quejarnos, incluso con razón, pero hay que ser un poco más profundos y llegar a que lo que necesitamos es estar recluidos, esta pandemia es algo que nos está costando mucho controlar y está en nuestra mano poder hacerlo de manera rápida, que las poblaciones que están en ese factor de riesgo puedan no verse afectados de manera drástica y es importante cumplir con las normas”.

