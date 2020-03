Media tarde de un día de confinamiento. Suena un «whatsapp» en un grupo de aficionados huérfanos de partidos: «Atentos esta noche a Teledeporte». Ese «atentos» al canal de Deportes de Televisión Española ha descubierto tesoros en las más de dos semanas que llevamos de cuarentena. El 12-1 de España a Malta, la Recopa del Zaragoza, la Copa de Europa del Joventut, la del Madrid de Sabonis, la semifinal del Eurobasket del 83 España-URSS, etapas del Tour, la primera Davis de España... «Cuando se cierran los colegios empezamos a plantearnos que la gente va a estar mucho tiempo en casa. Dejamos de hacer programas presenciales, la parrilla se queda a cero y tenemos que seguir ejerciendo de servicio público», asegura Arsenio Cañada, director de Deportes de Televisión Española. Y continúa: «Tenemos algo que no tiene nadie y es el archivo de TVE. Decidimos hacer una programación completa, crear un hábito en la gente para que se acostumbrase a ver el mismo deporte, de diferentes épocas, a una misma hora. Crear una parrilla-tipo: tenis por la mañana, gimnasia, natación, en sobremesa el ciclismo, luego deportes de equipo y el plato fuerte a las diez de la noche, que puede ser fútbol o baloncesto acompañado del ‘‘Conexión Vintage’’ que dirige Paco Grande».

El histórico programa es el colofón. Un día el dedicado a Fernando Martín, otro a Blanca Fernández Ochoa, otro a Alberto Fernández... «Me lo encargó Ernest Riveras en 2012 y me dijo que los temas se iban a acabar pronto y después de ocho años ya te digo que no. ‘‘Conexión Vintage’’ no es coger una transmisión de un partido de fútbol, baloncesto, F-1... eso ya está en Youtube. Se trata de ofrecer un punto de vista diferente, complementario, con lo cual los temas son infinitos... Hay tantas imágenes, tantos personajes, tantos acontecimientos en 63 años de Televisión Española... nosotros sólo llevamos ocho. Hay programa para rato», comenta Paco Grande. Y apunta la clave del éxito: «No tiene que ser técnicamente perfecto. El valor de los documentos es tal que pueden tener fallos, pero a todos nos parecen una maravilla. Hay un componente sentimental muy importante. Después de cada vintage la gente comenta en redes sociales aquello de que si mi padre me llevaba a aquel campo, lo de los anuncios, los pantalones que llevaban... Cuando estamos haciendo el montaje final en la cabina todo el mundo que pasa por delante, y me incluyo, se queda mirando. Es que no falla. Las imágenes enganchan», afirma su director.

El momento cumbre en esta etapa fue la emisión del España-Malta del miércoles 18 de marzo. Los goles de Santillana, de Poli Rincón, el “goooool” de Señor cantado por José Ángel de la Casa, Alfonso Azuara entrevistando a Miguel Muñoz en la banda en pleno partido... Alcanzó una audiencia de 336.000 espectadores, muy por encima de la media de una cadena que en estas dos semanas, al amparo del deporte retro, ha crecido en público. «El primer día había que dar el España-Malta sí o sí. Hasta que no lo tuviéramos no salíamos y si había que esperar un día, se esperaba... y fue un exitazo. Además, hemos sido trending topic varios días», cuenta Cañada.

Hoy hay un Malta - España

Pretextazo para recordar aquél épico último partido para clasificar a la Eurocopa de Francia en el 84. España necesitaba ganar por 11 goles para ir a la Eurocopa.

Aquí la mítica narración del gol de Señor. El 12-1.https://t.co/SRiS6Fh6fG — Mr. Bojangles (@alfunks) March 26, 2019

«El objetivo es que la gente lo pase lo mejor posible dentro de la tragedia y estamos notando una repercusión extraordinaria. Hay un fenómeno que me llama mucho la atención. La final de los juniors de oro de Lisboa’99 la ví con mi hijo de 12 años. Descubrió cómo eran Pau o Navarro y creo que eso se está viviendo en muchas casas. Se están juntando, padres, abuelos, nietos y se explican cosas de hace 15-20-30-40 años», afirma Cañada. Además de un equipo que se acerca al centenar de profesionales, Teledeporte ha encontrado el respaldo de leyendas como Perico, Indurain, Epi, Solozábal, Romay, Bruguera, Arancha... que han enriquecido las retransmisiones.

El @RealZaragoza y sus aficionados no lo olvidarán nunca. El gol de #Nayim que les hizo campeones de la Recopa del año 1995 ante el @Arsenal. La narración de José Ángel de la Casa en @@tve_tve, inolvidable. https://t.co/YXyaz24dNm — Desde la Grada de Jordan (@GradaJordan) March 29, 2020

Lo de «Conexión Vintage» es más artesanal. «Me gustaría decir que somos mucha gente, pero no. Los más importantes son dos buenos documentalistas, y en eso José Antonio Gurriarán es el mejor, una realizadora y un editor de vídeo que mejora la calidad de lo que yo le envío», relata Paco Grande, que recuerda los programas de Iribar y de Ayrton Senna como los más especiales. Un programa puede tardar en elaborarse cuatro o cinco meses y cuando ha llegado todo esto estaba inmerso en uno de «Rafa Marañón, el máximo goleador de la historia del Espanyol, aunque eso ya será cuando volvamos».

Negociando por las joyas de los Juegos

«Estamos intentando negociar, que no es fácil, para tener material de los Juegos Olímpicos. Los Juegos son unos derechos que se pagan aparte, que caducan al final de cada año olímpico y que son propiedad del COI. Estamos detrás de la final olímpica de baloncesto en Pekín y Londres, ese Kiko en el Camp Nou en Barcelona’92, ese oro de Fermín Cacho...», asegura Arsenio Cañada.