La nueva respuesta de Xavi sobre el independentismo y la vida en Qatar

A Xavi, el exjugador del Barcelona no le gusta esconderse. Otra vez ha vuelto a hablar de asuntos polémicos en una entrevista en La Vanguardia. Le preguntan sobre si se arrepiente de haber jugado con España: “Al contrario, un orgullo. Nunca me he escondido. El tema político y las injusticias me revientan, pero no tiene nada que ver…. Toda la vida quise ir a la selección española y a mucha honra”. “Por supuesto que no tengo nada en contra de España, a mí España me ha dado mucho. Y me ha tratado muy bien”, dice y sobre el independentismo asegura que él no ha dicho que sea independentista: "Lo que me parece una injusticia es que la gente no haya podido votar en un referéndum legal. Deja decidir a la gente su futuro, que además se manifiesta de manera pacífica. Yo solo me he pronunciado en este sentido. A favor de la libertad de las personas, no contra España”, Y sigue defendiendo a Qatar, pero con matices: “Hay muchos prejuicios respecto a la cultura árabe. No defiendo a una dictadura. Para nada. Se me ha criticado mucho el tema de los derechos humanos… Pero ellos mismos hacen autocrítica: por ejemplo, exponen cuadros sobre los workers en el museo de arte moderno, y dan cobijo a plurales think thanks que trabajan en la transformación. Cada vez tienen más consciencia de que hay que suprimir ciertas cosas, pero necesitan tiempo. Hay temas indefendibles, como la libertad de prensa o el respeto a la homosexualidad, pero tienen muchas cosas muy positivas”, dice