El duro ataque de Maxi López a su ex Wanda Nara

El futbolista Maxi López era la pareja de lo modelo Wanda Nara. Ahora ella está con el delantero del PSG Icardi, pero en la cuarentena ha decido dejar París para irse a Italia, con los hijos que tuvo con Maxi López. Esto ha indignado al futbolista: "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importarte ningún tipo de consecuencia??, ha escrito indignado

Las relaciones entre ambos no son buenas y por eso en Instagram ha continuado con el mismo tono de enfado: “¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia”,

La red social le sirve de desahogo: “Hoy es uno de esos días en los cuales un paseo con mis bebés , con amigos , tomar un helado (que coki en la primera foto no sale por que fue por el 2do🍦) y caminar sin destino alguno se valoran. Extraño apretar y besar a mis niños mucho., así que mamá , ponete las pilas y devolvele sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca”, escribió hace un par de días.