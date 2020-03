García Calvo, Reina, Soldado, Mario Suárez: los futbolistas más críticos con el Gobierno

Poco a poco los futbolistas rompen su costumbre de no meterse en asuntos que pueden quitarles seguidores. Será que la cuarentena y su confinamiento ha hecho que estén mucho más pendientes de la actualidad, sin poder hablar de otras cosas y con el móvil cerca para expresarse en las redes sociales.

El último que ha hablado ha sido García Calvo, ex futbolista, que disparó contra el vicepresidente Pablo Iglesias, insultándole gravemente y arrepintiéndose después. Tanto que cerró la cuenta de Instagram a desconocidos.

García Calvo ha sido el último de una serie de declaraciones de futbolistas. Pepe Reina escribió: “Es una vergüenza”, sobre unas declaraciones evasivas del Gobierno sobre uno de los errores con un encargo que no llegó.

Antes Roberto Soldado había escrito:, “Aburres Pedrito! Los datos ya los sabemos, y lo que están haciendo los ciudadanos también. Buenas noches". O Iván Campo, el ex futbolita: “Hasta los huevos de escuchar tanta falsedad y mentira continua de todos los políticos de España para ponerse su medalla sabiendo que venía una pandemia mundial y no han movido ni un puto dedo y cada día va a peor por su puta incoherencia e incompetencia”. Mario Suárez, del Rayo, había criticado un discurso de Pedro Sánchez sin noticias: “¿ A qué hora sale a hablar la persona que nos va a dar posibles medidas , soluciones , etc ? Porque lo que he oído ahora , creo que ya lo sabíamos todos a las 21h”