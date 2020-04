OFICIAL: Suspensión del The Open Championship

El coronavirus sigue cebándose con el mundo del golf y un nuevo e importante torneo, The Open Championship, ha certificado finalmente su suspensión, al menos momentánea.

Ha tenido que ser esta dura pandemia la que ha obligado a eliminar del calendario esta cita por primera vez desde la II Guerra Mundial, un hito histórico para el deporte y para el golf.

El torneo se iba a celebrar en Kent entre el 12 y el 19 de julio pero el avance de la enfermedad y su progresión en Inglaterra han acelerado la toma de decisiones por parte de uno de los grandes organismos, The Royal and Ancient.

Todo ello ha obligado a una reformulación de las fechas y los campos, quedando su celebración de la siguiente manera:

La edición número 149ª (la de este año), se jugará en el Royal St George’s del 11 al 18 de julio de 2021, y la edición número 150º se disputará en St. Andrews del 10 al 17 de julio de 2022.

Martin Slumbers, jefe ejecutivo del R&A, ha comentado que la prioridad absoluta es ''proteger la salud y la seguridad de los seguidores, jugadores, funcionarios, voluntarios y personal involucrado en The Open. Nos preocupamos profundamente por este histórico Campeonato y hemos tomado esta decisión con gran pesar. Apreciamos que esto será decepcionante para muchas personas en todo el mundo, pero tenemos que actuar responsablemente durante esta pandemia y es lo correcto.

Puedo asegurar a todos que hemos explorado todas las opciones para jugar The Open este año, pero no será posible. Hay muchas consideraciones diferentes que intervienen en la organización de un evento deportivo importante de esta escala. Confiamos en el apoyo de los servicios de emergencia, las autoridades locales y otras organizaciones para organizar el Campeonato y no sería razonable imponerles demandas adicionales cuando tienen prioridades mucho más urgentes que tratar.

En las últimas semanas hemos estado trabajando estrechamente con esas organizaciones, así como con Royal St George's, St Andrews Links Trust y los otros organismos de golf para resolver los factores externos restantes y lo hemos hecho lo antes posible. Estamos agradecidos a todos de ellos por su asistencia y cooperación a lo largo de este proceso.

Sobre todo, me gustaría agradecer a nuestros aficionados de todo el mundo y a todos nuestros socios por su apoyo y comprensión. En un momento difícil como este, debemos reconocer que el deporte debe hacerse a un lado para permitir que las personas se concentren en mantenerse saludables y seguras. Estamos comprometidos a apoyar a nuestra comunidad en las próximas semanas y meses y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al golf a superar esta crisis''.

Estaremos atentos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y ver qué nuevas e importantes decisiones se toman al respecto del calendario de grandes torneos.

Fuente: The Open Championship