Coronavirus: Y si no hay Mundial de MotoGP 2020

La pesadilla más terrorífica para los organizadores del Mundial de MotoGP es que la temporada 2020 tenga que ser completamente cancelada. Un mal sueño que, por desgracia, cada día que pasa es un poco más factible. No hay ningún escenario descartado, como se encargan de recordar desde Dorna, y uno de esos panoramas posibles es que los motores no se pongan en marcha en todo el curso. Ya se han oficializado dos aplazamientos más: el del Gran Premio de Italia (previsto para el fin de semana del 31 de mayo) y el del Gran Premio de Cataluña (7 de junio). No se disputarán cuando tocaba y se unen a Jerez y Le Mans como las cuatro carreras que ahora mismo no tienen asignado un nuevo hueco en el calendario.

Sí se pudieron recolocar al final del curso Texas, Tailandia y Argentina, pero es tontería buscar más fechas, porque serán una hipótesis hasta que el futuro no esté claro. Y ahora mismo sucede todo lo contrario, nadie sabe qué evolución va a seguir la pandemia de coronavirus y, mucho menos, cuándo se podrán celebrar eventos deportivos como MotoGP. Ezpeleta ya avisaba en LA RAZÓN, que una cosa es ir dejando a la gente salir poco a poco de sus casas y otra muy distinta que se permita movilizar todo lo que requiere la organización de un Gran Premio. Por eso en Dorna se barajan todas las opciones imaginables, desde un campeonato exprés de entre cinco y diez carreras, a un cierre total y dejar un agujero negro en la página de 2020 en los libros de historia del campeonato.

A día de hoy el calendario vigente es provisional y tras caer Mugello y Montmeló queda la cita en Alemania como la siguiente que se mantiene en pie. Debería celebrarse el 21 de junio, pero hasta el menos entendido en la materia sabe que en una semana, más o menos, aparecerá el comunicado que oficialice su aplazamiento sin fecha.

En MotoGP están todos listos para ponerse en marcha una vez que exista luz verde, el problema es que ese semáforo va a tardar en encenderse. «Sin que exista una vacuna contra el COVID-19 es complicado que podamos correr», decía Ezpeleta en «Speedweek», y otra vez insistía en que claro que es posible que no haya MotoGP hasta 2021. El campeonato está cada día que pasa un poquito más contra las cuerdas y no se descartan carreras a puerta cerrada para al menos cumplir con los compromisos televisivos y de patrocinio. Los aplazamientos acechan ya a finales de junio... y julio era el objetivo.