Alexander Zverev lleva tiempo siendo noticia por circunstancias ajenas a lo que sucede en la pista antes que por sus éxitos con la raqueta en la mano. El número 7 del mundo ha asegurado en una entrevista en el diario alemán “Bild” que sospecha que pudo jugar el Abierto de Australia después de haber contraído el coronavirus en un viaje que hizo a China junto a su novia. Zverev asegura que tuvo todos los síntomas habituales de la enfermedad, destacando sobre todo la fiebre y una tos seca.

Sascha cree que todo puede proceder de un viaje que hizo a China a finales de 2019. “Me encontré muy mal varios días después de mi viaje con Brenda a China. No os podríais imaginar la cantidad de veces que tosí durante mi mes en Australia. Tuve fiebre durante dos o tres días y estuve con tos seca durante mucho tiempo. Brenda también sufrió estos síntomas. No sabíamos qué era, pero ahora varios meses después viendo la situación de hoy en día, tengo claro que podríamos haber cogido coronavirus. No digo que lo hubiese tenido al cien por cien, ya que mis resultados en Australia fueron buenos, pero las sospechas están ahí”.