La guerra entre Contador y Lance Armstrong reaparece con un invitado especial

Alberto Contador ha revelado en una entrevista en el canal de Youtube de Valentí San Juan cómo fue aquel Tour de 2009 en el que tuvo que convivir con Lance Armstrong. “Él volvió al ciclismo, a mi equipo, y dijo que quería ganar el Tour. Había una tensión tremenda. Antes de empezar el Tour fui a hablar con Lance directamente a su habitación y me dijo: ‘Para mí es mejor que ganes tú el Tour a que gane yo’. Eso fue el día antes de la primera contrarreloj”, explica Alberto.

La situación no tardó en cambiar. “Luego vi que puso por Twitter: ‘Mañana en la contrarreloj veremos quién es el líder’. Perdí el tiempo y la siesta”, reconoce Contador. Aunque lo más duro llegó en la novena etapa de la ronda gala, cuando Contador atacó y superó a Armstrong, lo que provocó la intervención del director del Astana, Johan Bruyneel. “Al día siguiente preguntó Johan si alguien tenía algo que decir. Armstrong dijo que yo no había respetado la táctica del equipo. Le corté: ‘Si tú quieres respeto, eres el primero que tienes que darlo. Me lo has faltado a mí desde el principio de año como a todo el equipo’. Me cortó él y dijo: ‘OK, Pistolero’”, cuenta Alberto.

Después llegó el enfrentamiento directo con Arsmtrong. “Todos bajaron del autobús y nos quedamos solos. Se acercó y me dijo: ‘Don’t fuck me (no me jodas)”.

Armstrong no ha respondido, pero sí lo ha hecho Johan Bruyneel a través de su cuenta de Twitter. “Aaaayyyy Albertito. Quién te ha visto y quién te ve. Continuará”, ha dicho. El belga asegura que responderá de manera amplia con una entrevista en una televisión internacional.