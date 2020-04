Bernhard Langer, ídolo veterano con alma de joven que desea ″volver a competir sobre el campo″

Golfista muy querido (y también un poco envidiado), pues a sus 62 primaveras hay que añadirle que es el líder en ganancias del PGA Tour Champions y embajador de la firma Mercedes-Benz. Un jugador que no se cansa de ganar y que estos días ha tenido que poner un parón a su prolífica carrera pero, no por ello, ha cesado su actividad del todo.

Bernhard Langer ha sido uno de los grandes, ostentando el record, junto a Seve Ballesteros, de haber sido capaz de conseguir al menos una victoria en cada una de las temporadas que ha disputado como profesional (17). Perteneció a la ''Generación Dorada de Europa'' junto con el propio Seve, Nick Faldo o Ian Woosnam, entre otros y desde hace un tiempo, a sus 40 victorias en el European Tour y tres en el PGA Tour (2 Masters), suma más de 40 en el Champions Tour, la competición de veteranos en la que es una de las principales figuras.

''El golf es mi profesión, mi pasión, pero hay cosas más importantes'', comienza la entrevista que le han realizado desde Mercedes, una de sus firmas patrocinadoras.

Desde finales de marzo, el distanciamiento social se ha establecido en gran parte de Florida, donde él vive junto a su esposa Vikki y aunque en estos días lo único que han llegado han sido malas noticias, él ha tenido la satisfacción de haberse convertido en abuelo por primera vez. Su hija mayor Jackie dio a luz a su hijo a principios de abril. Langer está eufórico, pero aún no conoce a su primer nieto en persona. ''Solo el esposo de Jackie puede estar en el hospital con ella'', dice Langer.

Langer no ha jugado torneos de golf en el PGA Tour Champions desde la primera semana de marzo, pero no por ello ha dejado de entrenar un solo día y de mantener su cuerpo en la mejor forma posible, con duras sesiones que a más de uno les costaría terminar.

''La última vez que jugué golf fue con mi hijo hace un par de semanas antes de que cerraran nuestro campo. No he jugado golf competitivo en unas pocas semanas, pero hasta ahora eso no es inusual. He tenido descansos de varias semanas sin golf competitivo antes y cuando voy a esquiar, es posible que no toque un palo de golf durante una semana o 10 días. Hasta ahora, esto no se siente inusual en términos de jugar al golf, pero si continúa durante otro mes o dos, será muy extraño''.

En los cinco torneos que ha disputado este año, Langer registró tres top 10 y una victoria (Cologuard Classic en Tucson, Arizona). En la ronda final en Tucson, Langer se anotó nueve birdies y una tarjeta de 65 para recuperar una desventaja de golpes en una diferencia a favor de dos. La victoria mantiene vivo el récord de Langer de haber ganado al menos una vez cada temporada en el PGA Tour Champions desde que cumplió 50 años en 2007, que ahora se extiende a lo largo de 14 temporadas y de 41 títulos.

''No contemplo demasiado el récord de Hale (Hale Irwin, quien ostenta con 45 el mayor número de entorchados en este circuito)", reflexiona Langer ahora. "Mi objetivo es mejorar mi juego, y sé que si puedo hacer eso y jugar lo mejor que pueda, puedo ganar torneos y alcanzar 45 victorias en el Champions Tour".

¿Y cómo consigue mantenerse en ese estado físico? Muy sencillo: ''Tenemos un maravilloso gimnasio a unos 300 metros de nuestra casa, que suelo usar todos los días, pero han tenido que cerrarlo para distanciarse socialmente, así que tuve que ser un poco creativo", dice Langer, quien planifica sus propias rutinas de ejercicios sin un entrenador personal. ''Tengo una cinta de correr y una bicicleta estática, colchonetas para estirar y hacer ejercicios de peso corporal y estoy aprendiendo a hacer algunos entrenamientos en la piscina, lo que en realidad es mejor para mis rodillas y mis hombros''.

''Necesitas ser creativo y usar lo que tienes. Puedes hacer sentadillas, flexiones y flexiones y bancos simplemente usando tu peso corporal. No necesitas muchas otras cosas. Estuve en bicicleta durante una hora y lo disfruté; también tengo un poco de putting green en nuestro patio trasero y también practico con los palos''.

"Hay muchas cosas que deben unirse para ganar. Debes estar en forma y saludable para hacer pivotar el cuerpo y los palos como quieres hacerlo, debes ser determinado y practicar todos los aspectos del juego. Necesitas una buena técnica, debes soportar la presión bajo la que jugamos, debes jugar tiros en todo tipo situaciones, controlar tus tiros de búnker y golpear bien. También necesitas controlar tus emociones. Hay muchas cosas que contribuyen a tener éxito'', finaliza.