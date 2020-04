El seleccionador Luis Enrique está cansado de lo que ve en la clase política y ha estallado. Yo lo que hago es no estar encima de las noticias todo el rato porque no son buenas. Critica todo dios. Veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan o no. Sólo piensan en sus intereses. Lo veo lamentable. Por eso intento estar un poco alejado de las noticias y no estar todo el día enganchado", ha asegurado en un directo en Instagram, que es lo que están utilizando los deportistas para comunicarse.

“El deporte es la cosa menos importante de las cosas importantes”, dice, pero sabe que es un privilegiado: “ español se ha mostrado optimista: “Más allá de la situación, que ya sabemos la que es, todos estamos bien. No me puedo quejar: estoy con mi mujer y mis hijos. Tengo espacio, puedo moverme, cambiar de espacio... No me quejo, hay que pensar en positivo y superar esto. El ser humano tiene la cualidad de la adaptación”, añade el técnico, que hizo de eso, de la capacidad de superación y de la raza su mejor cualidad.

Sabe que ahora toca cuidarse: “Ahora toca estar confinado y es evidente que es la forma de cuidar a los mayores. A partir de ahí, ya arrancaremos otra vez”, ha sentenciado.

Ha repasado los futbolistas con los que coincidió: “De jugador coincidí con el gran Ronaldo. Eso era un avión. También con Laudrup, que era otra cosa. Con Ronaldinho, yo era capitán y antes de calentar en los entrenamientos nos sentábamos y lo dejábamos a él. Y decíamos, ¿esto qué es?. También Figo, Rivaldo...”.

Y como entrenador, no escatima elogios “Como entrenador tuve la oportunidad de entrenar a Messi, a Suárez que es un delantero que no he visto nunca... Iniesta, que es como Harry Potter, hacía cosas que están al alcance de los escogidos. Ellos te hacen mejor porque te dan seguridad”.