Ojo, spoiler de Michael Jordan en “The last dance”: “Entré en una habitación y estaba llena de rayas de cocaína”

La pasada madrugada la ESPN estrenó en Estados Unidos el documental más esperado de lo que va de 2020. “The last dance” es la serie en la que se relata la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls, el año del sexto anillo. Los dos primeros capítulos relataron ya algún momento inédito en la trayectoria del número 23. Un ejemplo: “Tuve un evento en pretemporada. Estaba en un hotel y estaba buscando a mis compañeros de equipo, así que empecé a llamar a las puertas de las habitaciones. Llegué a una, llamé y pude escuchar como alguien decía, ‘Silencio, alguien está afuera’. Y luego escuché una voz profunda que decía ‘¿quién es?’ Y dije ‘MJ’. Entonces abrieron la puerta, entré, y prácticamente todo el equipo estaba allí. Había cosas que no había visto en mi vida. Rayas de cocaína por un lado, fumadores de marihuana por otro, mujeres... Lo primero que dije fue: ‘Estoy fuera’. Y a partir de ese momento, estaba más o menos solo”.

Ese capítulo es el reflejo de cómo se encontraba la NBA a mediados de los ochenta. Alcohol, drogas y la rivalidad entre Lakers (Magic Johnson) y Boston Celtics (Larry Bird) como único sustento deportivo. “No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Sólo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al baloncesto”, asegura Jordan en “The last dance". La actitud de Jordan revela la extraordinaria forma de cuidarse físicamente que tuvo en los primeros años de su carrera. “Lo que sea que hacía el resto fuera de la cancha, ya fuera estar de fiesta o lo que fuese, Michael no formaba parte de ello. Sus bebidas favoritas eran el zumo de naranja y el 7-Up”, asegura Rod Higgins, excompañero de Jordan en la primera etapa en los Bulls y padre del actual jugador del Barça Cory Higgins.