El PGA Tour se mueve. El European Tour sigue parado

El PGA Tour había programado su retorno para la semana del Charles Schwab Challenge (18-24 de mayo) desde que se suspendiera THE PLAYERS Championship el jueves 12 de marzo. Por razones de salud y seguridad debido a COVID-19, el anuncio retrasa este inicio tres semanas, hasta el 8 de junio, comenzando con el Charles Schwab Challenge, el resto de torneos se reposicionan entre entonces y la conclusión de la temporada, el TOUR Championship, que finaliza el Día del Trabajo en Estados Unidos, el 7 de septiembre.

En este momento, el TOUR planea reanudar el juego con los primeros cuatro eventos cerrados al público en general, pero continuará monitoreando la situación y siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales y estatales para determinar el acceso in situ más apropiado en cada zona. El PGA Tour revisará continuamente los protocolos disponibles relacionados con COVID-19 que podrían implementarse en los eventos del cirucito para garantizar la salud y el bienestar de todos los involucrados.

La temporada 2019 -2020 quedaría así:

11-14 Junio: Charles Schwab Challenge, Colonial CC, Fort Worth, TX

18-21 Junio: RBC Heritage, Harbour Town GL, Hilton Head

25-28 Junio: Travelers Championship, TPC River Highlands, Cromwell, CT

2-5 Julio: Rocket Mortgage Classic, Detroit Golf Club, Detroit, MI

9-12 Julio: John Deere Classic, TPC Deere Run, Silvis, IL

16-19 Julio: The Memorial Tournament, Muirfield Village GC, Dublin, OH

23-16 Julio: 3M Open, TPC Twin Cities, Blaine, MN

30-2 Agosto: World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational, TPC Southwind, Memphis, TN

30-2 Agosto: Barracuda Championship, Tahoe Mt. Club (Old Greenwood), Truckee, CA

6-9 Agosto: PGA Championship, TPC Harding Park, San Francisco, CA

13-16 Agosto: Wyndham Championship, Sedgefield CC, Greensboro, NC

20-23 Agosto: THE NORTHERN TRUST, TPC Boston, Norton, MA

27-30 Agosto: BMW Championship, Olympia Fields CC (North), Olympia Fields, IL

3-7 Septiembre: TOUR Championship, East Lake GC, Atlanta, GA

En cuanto a la temporada 2020 -2021 se han avanzado la fechas siguientes:

7-13 Septiembre: Safeway Open, Silverado Resort and Spa North, Napa, California

14-20 Septiembre : U.S. Open, Winged Foot Golf Club, Mamaroneck, New York

21-27 Septiembre: Ryder Cup, Whistling Straits, Kohler, Wisconsin

21-27 Septiembre: Corales Puntacana Resort & Club Championship, Corales Golf Club, Punta Cana, Dominican Republic

28-4 Octubre: Sanderson Farms Championship, Country Club of Jackson, Jackson, Mississippi

5-11 Octubre: Shriners Hospitals for Children Open, TPC Summerlin, Las Vegas, Nevada

12-18 Octubre: THE CJ CUP @ NINE BRIDGES, Nine Bridges, Jeju Island, Korea

19-25 Octubre: ZOZO CHAMPIONSHIP, Accordia Golf Narashino Country Club, Chiba Prefecture, Japan

26-1 Noviembre: World Golf Championships-HSBC Champions, Sheshan International Golf Club, Shanghai, China

26-1 Noviembre: Bermuda Championship, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

2-8 Noviembre: Houston Open, Memorial Park Golf Course, Houston, Texas

9-15 Noviembre: Masters Tournament, Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia

16-22 Noviembre: The RSM Classic, Sea Island Resort (Seaside and Plantation), Sea Island, Georgia.

30-6 Diciembre: Mayakoba Golf Classic, El Camaleón Golf Club, Playa del Carmen, Mexico

Entre tanto el European Tour cancela dos de sus eventos mas representativos BMW International Open y el Open de Francia y pospone Scottish Open. El máximo dirigente del cirucito Keith Pelley en una carta dirigida a sus miembros no confirma una fecha de reinicio.

“No podemos comprometernos enfáticamente con una fecha de inicio porque, como he dicho muchas veces, no reanudaremos hasta que sea seguro, y se nos permite hacerlo. Ahora tenemos 14 semanas sin torneos, pero esos tres meses y medio también son el momento en que la situación global puede comenzar a mostrar signos de mejora. Ya hay discusiones centradas en la reducción de las restricciones en varios países y todos están optimistas de que estas puedan continuar”.

Esta situación deja a los profesionales europeos en una situación de desventaja frente sus compañeros estadounidenses con la vista puesta en la Ryder Cup.