La pandemia del coronavirus ha provocado una fiebre solidaria en todo el planeta y Estados Unidos no es una excepción. La última rifa benéfica que se ha hecho pública en el país que preside Donald Trump incluye la posibilidad de formar parte de la plantilla de los Dallas Mavericks en un partido de pretemporada de la NBA. La rifa se denomina “All In Challenge” y la intención es recaudar millones de dólares destinados a proporcionar alimentos a niños, ancianos y trabajadores directamente afectados por el COVID-19. Los fondos irán destinados a cinco organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos.

La idea partió de uno de los directivos más activos de la Liga, Mike Rubin, copropietario de los Sixers de Filadelfia. Rubin se puso en contacto con Mark Cuban y el dueño de los Mavericks propuso que uno de los premios fuese formar parte de la plantilla de los Mavs durante un partido de la próxima pretemporada junto a los Doncic, Porzingis y compañía. “Al ganador le pagaremos dos noches de hotel en Dallas. Le llevaremos el día del partido. Le firmaremos un contrato oficial de la NBA por una jornada. Le daremos un uniforme, pondremos su nombre en la parte de atrás, le dejaremos elegir un número y luego le llevaremos para que conozca a todos los jugadores. Le pondremos en el roster, hará el calentamiento y podrá mostrar sus habilidades delante de la gente. Se sentará en el banquillo y, durante el partido, nos aseguraremos de que llegue a la línea de tiros libres. Y, durante ese tiro libre, tendrá a todo el público cantando: ‘MVP, MVP’. Por supuesto, su nombre aparecerá en la estadística del partido”, asegura Cuban. No es el único premio que maneja la subasta benéfica “All in Challengue”. También hay entradas para la Super Bowl, para las finales de la NBA, para la Stanley Cup de la NHL, para las Series Mundiales de béisbol, el Abierto de Estados Unidos, la ceremonia de apertura de los Juegos...