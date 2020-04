El PGA Tour define las claves del regreso a la competición

Su principal punto de énfasis es que se tomarán las mejores medidas de seguridad y salud en beneficio de todos los que están relacionados con los torneos, así como a las comunidades anfitrionas. "Jugaremos solo cuando estemos seguros de que es seguro y responsable hacerlo", dijo Pazder.

Inicio de la competición

La primera prueba del calendario revisado es el 11 de junio en el Colonial Country Club en Fort Worth, Texas. Pazder dijo que retrasar tres semanas el Charles Schwab Challenge fue un factor clave para determinar cuándo reiniciar la temporada. "Hay muchas cosas que pueden suceder de manera positiva en esas tres semanas adicionales con este retraso, y eso fue, creo, lo que nos impulsó". Si bien Pazder afirmó que el TOUR es optimista, la fecha se mantendrá, no hay certezas en el panorama actual de los coronavirus. "No voy a decir que tengo una certeza del 110 por ciento, pero estamos muy seguros de que podremos jugar esa segunda semana de junio", agregando que su nivel de confianza se basa en los avances que se están realizando con respecto a las pruebas. "Nos da la confianza de que podremos desarrollar un protocolo de prueba sólido que mitigue el riesgo tanto como sea posible", añadió. "Sabemos que también habrá nuevos desarrollos durante las próximas ocho semanas antes de que reanudemos el juego".

Sin público

Los primeros cuatro eventos se jugarán sin público, lo que permitirá que los torneos cumplan con las pautas de distanciamiento social. Pazder confirmó que solo se permitirán personas esenciales para llevar a cabo el torneo: jugadores, caddies, oficiales de reglas, equipo de transmisión, un número elegido de personas de las organizaciones anfitrionas. Es probable que también se necesiten voluntarios para anotar los resultados "calificar adecuadamente el evento y difundir información a través de varias plataformas, ya sea por televisión o digitalmente, etc." Otros grupos están siendo evaluados para su posible inclusión.

Test del coronavirus

Tyler Dennis, por su parte, afirmo que el TOUR está pasando "mucho tiempo aprendiendo sobre los test" y que a medida que estén disponibles, sería apropiado usar esto test para ayudar al regreso del golf. "Creemos que eso es crítico por muchas razones diferentes, sobre todo para las comunidades en las que jugamos y las organizaciones benéficas que apoyamos", dijo Dennis. "Así que estamos en un modo de evaluación aprendiendo sobre los test, desarrollando lo que creemos que podría funcionar a partir de un protocolo de pruebas, tendremos más información al respecto en las próximas semanas y meses". Específicamente en lo que respecta a los jugadores, Dennis sugirió que una posibilidad es hacer los test antes de que salgan de casa, "luego protocolos adecuados de higiene a medida que viajas hacia el lugar, posiblemente luego las pruebas se realizarían en un ambiente seguro y tan limpio como sea posible podemos hacerlos, mientras están haciendo su rutina diaria en el campo de golf como también en el hotel ".

Distanciamiento Social

Con la salud y la seguridad como factores principales, Dennis afirmó que el TOUR se asegurará de que la interacción entre todos los actores en el campo (jugadores, caddies, oficiales, etc.) cumpla con las pautas de distanciamiento social. Se proporcionarán condiciones limpias y sanitarias. "Hay un gran proyecto para pensar en esos detalles", dijo Dennis, ''a medida que nos acerquemos, compartiremos con los medios esos detalles de cómo será ese día a día". Pazder agregó que los jugadores que no se sientan cómodos pueden tomar sus propias decisiones sobre si competir o no. ''Esa es una de las ventajas de ser miembro de PGA Tour; eres un contratista independiente ”, aseveró Pazder. ''No se requiere que estés en ningún evento del TOUR. Por lo tanto, tienen la discreción de jugar torneos en los que le favorece el recorrido o el formato del torneo o, en este caso, pueden sentirse cómodos o no. Pero esa es una decisión individual del jugador ".

Jugadores Internacionales

Con las restricciones de viaje vigentes para muchos países, existe la posibilidad de que los jugadores internacionales no puedan viajar a los Estados Unidos, para torneos este verano. Actualmente, un mínimo de 25 jugadores y 35 caddies viven fuera de los EE. UU. Y están sujetos a esas restricciones. "Estamos prestando mucha atención a si se modifican esas restricciones y cuándo", dijo Pazder. Dennis agregó: "Tenemos nuestro equipo que supervisa todos los torneos, evalúa esa pregunta y una serie de otras preguntas como parte de un análisis de riesgos que hacemos para cada torneo".

Temporada Fiable

Según el calendario revisado, ahora habría 36 torneos, incluidos los tres eventos de Playoffs de FedEx Cup, en la temporada 2019-20. En comparación con el calendario original de 49 torneos, el 75 por ciento del calendario todavía está intacto, junto con el aumento de los participantes a 144 jugadores para el Charles Schwab Challenge, The Memorial y el RBC Heritage, "sentimos, y los jugadores que forman parte del consejo, también sienten, que si podemos concluir un cronograma que tenga 36 eventos, eso constituiría una temporada fiable de la FedEx Cup ”, dijo Pazder. Si el número de torneos hubiera de reducirse, Pazder informó: "No hemos definido un umbral. Si caemos por debajo de un número X de torneos, entonces tomaremos tal decisión". Esa decisión no está, de momento, contemplada.

Implicaciones en la FedEx Cup

No habrá ajustes en la estructura de puntos de FedEx Cup para los eventos de la temporada regular en la temporada actual. Pero Pazder dijo que los funcionarios del TOUR están evaluando un cambio potencial con los dos primeros eventos de Playoffs de FedEx Cup, "dado que aproximadamente el 25% de nuestra temporada ha sido cancelada, eliminando aproximadamente el 30% del total de puntos de FedEx de la ecuación". Los primeros dos eventos de los Playoffs, THE NORTHERN TRUST y el BMW Championship, ofrecen cuatro veces el valor de los puntos de la temporada regular, pero las conversaciones con el Consejo Asesor de Jugadores han implicado reducir potencialmente los puntos en tres veces su valor. En cuanto a la temporada 2020-21 que ahora incluirá dos The Masters y dos US Open, Pazder confirmó que no hay planes para ajustar la estructura de puntos. Los 'Majors' y The Players Championship son los únicos torneos que ofrecen un máximo de 600 puntos al ganador, lo que significa que ahora habrá siete de esos eventos en lugar de los cinco habituales.

Cambios en la retransmisión de TV

Cada evento del TOUR está programado para ser transmitido por televisión: CBS televisará desde Charles Schwab Challenge hasta el THE NORTHERN TRUST (11 eventos consecutivos, incluido el PGA Championship). NBC televisará el BMW Championship y el TOUR Championship, que culminará el lunes Día del Trabajo. Dennis confirmó que el TOUR está trabajando con sus socios de retransmisión, no solo, para mantener al personal, seguro sino también para discutir posibles enfoques para la retransmisión, especialmente con los eventos sin público. “Podríamos ver un tipo de retransmisión ligeramente diferente o un poco diferente”, dijo Dennis. “Podríamos hacerlo exactamente como lo hacemos normalmente. Lo estamos viendo como una oportunidad con nuestros socios de retransmisión para tratar de presentar algunas ideas innovadoras. Si realmente estamos, como pareces ser, sin público en nuestros primeros cuatro eventos, intentemos usar eso, como un oportunidad de exhibir el juego de una manera ligeramente diferente".