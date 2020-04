“Gracias, España”, el conmovedor adios del hijo de Michael Robinson a su padre tras su muerte

Liam Robinson es el hijo de Michael Robinso y ha hablado en la SER: “No puedo expresaros lo feliz que me siento, en el sentido más extraño, de ver a cuánta gente ha tocado mi padre, cuánta gente se lo ha pasado bien con él, sea del Cádiz, o del Osasuna. La gente le tenía un cariño muy especial”. Estaba triste, roto, pero a la vez emocionado por los mensajes de apoyo: ·Era un hombre extraordinario. Son unos momentos un poco extraños como hijo, porque yo como hijo siempre le he visto obviamente como padre, pero no esta estrella que se ve ahora".

“Gracias a toda la gente de España que ahora mismo nos está sacando de este dolor tremendo, os quiero dar las gracias a todos vosotros, sois la hostia”, ha terminado diciéndole a España.

Mientras el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, calificó a Michael Robinson, fallecido este martes, como un jugador que “cumplía los requisitos” que se dice que tienen en el club navarro, “porque él nunca se rindió”.

“Robin fue aquel que cumplía los requisitos que decimos que tenemos en Osasuna, porque él nunca se rindió. Ni en el fútbol ni en la vida con la enfermedad”, señaló Sabalza.

En un vídeo facilitado por el club, el presidente da el pésame de todo Osasuna y sus aficionados a la familia de Robinson en un día “triste” por su fallecimiento.

El mandatario rojillo destaca que cuando llegó a Pamplona “sirvió de revulsivo para un equipo que estaba muy mal y que, gracias a su ánimo y ansias ganadoras, levantó mucho el ánimo a los jugadores y a la afición”.

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, también se sumó al pésame hacia su familia y recordó al inglés “con lo que a él le gustaría que le recordásemos todos, con una sonrisa en la boca”.

“Es un día muy triste para todos los rojillos”. De esta forma comenzó su intervención el actual entrenador del equipo, Jagoba Arrasate, y señaló que Robinson fue un jugador “que caló muy hondo en este club y que defendió esta camiseta durante tres años”.

“Los que tampoco nos acordamos mucho de esa época, nos acordamos de programas como ‘El día después’ o sobre todo de ‘Informe Robinson’, de los que me he tragado prácticamente todos los capítulos”, destacó el técnico sobre el delantero nacido en Leicester.

El capitán de Osasuna, Oier Sanjurjo, envió a la familia y allegados de un jugador que “dejó huella” sus condolencias por su fallecimiento.