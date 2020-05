Side Spin cruza el charco y llega a Europa para quedarse

Ha tardado en viajar a través del Atlántico pero por fin ha llegado no solo a España, sino también a Europa. La firma argentina Side Spin se ha decidido a colonizar el Viejo Continente y ha realizado su firme apuesta en él.

La marca, creada por Emilio Forcher Henninger, toda una institución en este deporte tras haber compartido innumerables horas con jugadores como Miguel Lamperti, Juani Mieres, Cecilia Baccigalupo, Fernando Belasteguín, Alejandro Lasaigues o Alejandro el 'Mago' Sanz, a los que también firmó y patrocinó en el pasado, ha llegado a un acuerdo comercial con la empresa Cliptack S.L., propiedad del empresario Lluís Aragonès Amor, especializada en la representación, promoción y posicionamiento de marcas, para que esta sea la comercializadora de todos sus productos en Europa.

La firma argentina, que cuenta con más de 25 años de historia, ofrece tanto palas como textil y paleteros con materiales de última calidad, colores llamativos y, sobre todo, excelentes prestaciones, siempre bajo una serie de valores como compromiso, innovación, honestidad, pasión y liderazgo.

De la mano de Side Spin, Cliptack tiene previsto comercializar en breve seis nuevos modelos de palas de varias formas y tipos de carbono y complementará la gama con ropa y otros complementos.

Según palabras de Lluís Aragonès, ''estamos plenamente convencidos de la calidad y los firmes valores de la marca y de Emilio y queremos posicionar la marca donde merece por su historia y por su calidad''. Aseguran desde la marca que ''Side Spin logrará que disfrutes de este juego como nunca lo has hecho antes. Hay una pala ideal para cada jugador y seguro hay una pala Side Spin que te hará pasar a tu siguiente nivel de juego''.

Y, como ellos mismos dicen...''Si aún no has jugado con una pala Side Spin, te has perdido algo''