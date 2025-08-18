Cambio radical de tiempo: la AEMET anuncia lluvias fuertes en estas zonas y un bajón generalizado de temperaturas

Durante la jornada de ayer domingo las temperaturas fueron extremadamente altas en amplias zonas de la Península y Baleares. Seis estaciones seis estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), todas ellas en Andalucía, superaron 45 grados y 239 repartidas por el país registraron al menos 40 grados

Tras más de dos semanas de calor extremo, este lunes llega a su fin la ola de calor. La entrada de una vaguada en altura por el noroeste peninsular dejará inestabilidad en la mitad norte, un descenso noble de las temperaturas y el regreso de las lluvias a varias zonas del país. Según José Luis Camacho, portavoz de la AEMET, esta ola de calor, con 16 días de duración, se situará probablemente como la tercera más larga desde que hay registros, empatando con la de agosto de 2022.

Chubascos, tormentas y viento fuerte

La entrada de aire más fresco desde el oeste en capas bajas, ira desplazando al aire recalentado y que ha ayudado a la propagación de incendios en muchas zonas peninsulares, aunque en el cuadrante sureste de la Península y en Baleares el alivio térmico se hará esperar.

A pesar de este cambio en el patrón meteorológico, la AEMET mantiene hoy avisos rojos en zonas del sudeste, como las Vegas del Segura (Murcia), donde se prevén temperaturas próximas a los 44 ºC, y en el litoral sur de Alicante, con máximas cercanas a los 42 ºC. También hay avisos naranjas en Andalucía, Murcia, el sureste de Castilla-La Mancha y Baleares.

Meteorología prevé chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en Pirineos y en la Ibérica oriental y zonas montañosas del este. En el Pirineo de Lleida se ha emitido aviso de nivel naranja por tormentas y por precipitaciones que pueden acumular más de 30 litros por metro cuadrado en 24 horas.

En zonas de Aragón, interior de Cataluña, interior de Valencia, sur de Albacete e interior de Murcia y Guadix-Baza pueden producirse tormentas con rachas fuertes de viento.

Continúa el descenso térmico y las lluvias

Este martes, con el avance de la vaguada hacia el este, se espera el cierre definitivo del episodio de ola de calor, con una bajada notable de las temperaturas en los tercios sudeste y este peninsulares. El calor moderado persistirá, pero casi sin ninguna zona estará en aviso por temperaturas máximas.

Ese día se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes con rachas muy fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias.

Para el miércoles, la AEMET prevé que el norte peninsular continúe bajo la influencia de circulación atlántica, con lluvias que serán más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y localmente fuertes e el interior este de Cataluña. El descenso casi generalizado de temperaturas continuará.