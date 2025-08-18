¿A qué hora se juega el Alcaraz - Sinner, final ATP Cincinnati 2025? Horario y dónde ver online TV

El tenis actual tiene nombre propio y, sobre todo, un duelo recurrente que marca la temporada: Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Apenas un mes después de la emocionante final de Wimbledon, el murciano y el italiano vuelven a encontrarse, esta vez sobre la pista dura del Masters 1000 de Cincinnati.

El escenario elegido, el P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center de Ohio, acogerá este lunes 18 de agosto un partido que no solo decidirá al campeón, sino que también servirá de termómetro de cara al próximo US Open 2025, último Grand Slam del calendario.

El camino de Carlos Alcaraz hasta la final

Alcaraz llega a la final tras un torneo sólido, en el que ha demostrado confianza y frescura en su juego. En semifinales derrotó con autoridad a Alexander Zverev por 6-4 y 6-3, en un choque que duró una hora y 45 minutos. El alemán, visiblemente desgastado físicamente, no pudo responder al ritmo y la intensidad del número uno del mundo.

Cincinnati Open tennis tournament - semi-finals MARK LYONS Agencia EFE

Con este triunfo, el murciano confirma que su preparación de verano ha dado frutos y que llega a Cincinnati con la ambición de sumar un nuevo título en su palmarés.

Jannik Sinner, intratable en su superficie favorita

Enfrente estará Jannik Sinner, vigente campeón en Cincinnati y especialista indiscutible en pista dura. El italiano sufrió más de lo previsto en semifinales contra el sorprendente Terence Atmane, la revelación del torneo. Aunque el primer set se resolvió en un ajustado tie-break (7-6(4)), en el segundo impuso su jerarquía y cerró el encuentro con un contundente 6-2.

La racha de Sinner en esta superficie habla por sí sola: 26 victorias consecutivas en pista dura, un registro que lo convierte en el rival más temible en este tramo de la temporada.

Enfrentamiento entre ambos en 2025

La final de Cincinnati será la cuarta vez en el año que se crucen Alcaraz y Sinner. El cara a cara favorece al español en esta temporada: triunfos en Roma y Roland Garros, mientras que el italiano se llevó la victoria en Wimbledon.

El duelo de estilos es lo que convierte cada enfrentamiento en un espectáculo: la potencia y consistencia de Sinner frente a la creatividad y explosividad de Alcaraz. Dos maneras distintas de entender el tenis que mantienen en vilo al circuito.

Un título con valor extra

El trofeo de Cincinnati es un premio importante por sí mismo, pero el partido de este lunes tiene un significado añadido. El ganador reforzará su condición de favorito al US Open, que arranca en pocas semanas.

Sinner defiende corona en Nueva York tras su histórico triunfo en 2024, mientras que Alcaraz busca recuperar el protagonismo en un torneo que ya conquistó en 2022. Esta final, por tanto, no solo reparte un título, sino también confianza y estatus de cara al último grande del año.

Horario: ¿a qué hora se juega la final del ATP Cincinnati 2025 entre Alcaraz - Sinner?

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati se disputará este lunes 18 de agosto de 2025 a las 21:00 horas (hora peninsular española).

Dónde ver Alcaraz - Sinner en televisión y online

El partido podrá seguirse en directo a través de Movistar+, plataforma que posee los derechos de emisión del Masters 1000 de Cincinnati en España.

Además, los aficionados podrán encontrar la narración en vivo, el minuto a minuto y toda la información detallada del encuentro en medios deportivos especializados y en plataformas digitales que ofrecen cobertura del torneo.

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se ha convertido en uno de los grandes atractivos del deporte mundial. Cada partido entre ambos es garantía de espectáculo, y la final de Cincinnati no será la excepción.

Con un título en juego, rachas impresionantes en pista dura y el US Open en el horizonte, el duelo promete emociones fuertes y podría marcar un punto de inflexión en la temporada.